Xúc tiến lập khu du lịch Hallyu gần sân bay quốc tế Incheon

Photo : YONHAP News

Cơ quan Khu kinh tế tự do Incheon ngày 2/8 cho biết đang xúc tiến phương án chỉ định khu vực Eulwangsan, đảo Yongyu, quận Jung, thành phố Incheon là Khu vực kinh tế tự do, để xây dựng thành Khu du lịch phức hợp gồm sân khấu trình diễn K-pop, phim trường. Khu vực trên nằm ở phía Tây sân bay quốc tế Incheon.Theo đó, cơ quan này sẽ trình kế hoạch dự án phát triển, chỉ định khu vực có diện tích khoảng 807.000 km2 làm Khu vực kinh tế tự do, lên Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên trong tháng tới.Trong nửa cuối năm ngoái, Sở Kinh tế Incheon đã lựa chọn dự án phát triển khu vực Eulwangsan, ký hợp đồng hợp tác mang tên "IFUS HILL", quy mô 230 tỷ won (hơn 192 triệu USD) với Công ty phát triển công nghiệp SG.Nội dung trọng tâm của dự án là xây dựng studio phức hợp dùng để quay phim điện ảnh, phim truyền hình, sân khấu biểu diễn K-pop, công viên giải trí Hallyu, khách sạn truyền thống Hàn Quốc, căn hộ cho thuê, trung tâm mua sắm đường phố tại khu vưc Eulwangsan cho đến cuối năm 2024.Nếu khu vực trên được chỉ định là khu vực kinh tế tự do, Sở Kinh tế Incheon và Công ty phát triển công nghiệp SG sẽ bắt đầu khởi công xây dựng vào khoảng tháng 12 năm sau.Khu vực Eulwangsan từng được chỉ định là Khu vực kinh tế tự do vào năm 2003, nhưng đã bị hủy do không được phát triển trong một thời gian dài.Sở Kinh tế Incheon kỳ vọng nếu mở cửa, khu du lịch phức hợp sẽ đón 10 triệu khách lượt khách mỗi năm, trở thành khu du lịch đại diện cho thành phố Incheon.