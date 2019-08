Mỹ đang phân tích vụ phóng vũ khí mới nhất của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Ngay sau vụ phóng vũ khí của Bắc Triều Tiên vào rạng sáng ngày 2/8, hãng tin Reuters (Anh) và đài CNN (Mỹ) cho biết Cơ quan tình báo Mỹ đã xác nhận được thông tin và đang tiến hành phân tích tình hình.Theo đó, chủng loại của vũ khí phóng ngày 2/8 được phỏng đoán là tương tự với các vũ khí đã phóng vào hai ngày trước đó (31/7), không có khả năng đe dọa đến lãnh thổ nước Mỹ.Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/8 (giờ địa phương) cho biết đã nhận được báo cáo về động thái khiêu khích của miền Bắc, nhận định vụ phóng nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh đến việc sẽ tiếp tục đàm phán với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Trump không nói rõ sẽ đàm phán về phi hạt nhân hóa, hay đàm phán về các vụ phóng tên lửa gần đây.Trước đó, ngày 1/8, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cũng đánh giá các vụ phóng tên lửa mới đây của miền Bắc là không quá nghiêm trọng, không vi phạm cam kết của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump.Trong khi đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 1/8 đã mở cuộc họp kín, hối thúc Bắc Triều Tiên nhanh chóng đàm phán với Mỹ. Ba nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an là Anh, Đức và Pháp cho rằng cần phải duy trì các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng cho tới khi nước này hủy bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo.Các động thái trên cho thấy Washington đang duy trì thái độ ôn hòa với Bình Nhưỡng, nhằm thúc đẩy tổ chức đàm phán cấp chuyên viên song phương.