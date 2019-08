Số người Mỹ coi chương trình hạt nhân miền Bắc là

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 2/8 đã đưa tin về kết quả cuộc thăm dò ý kiến về "mối đe dọa quốc tế mà Mỹ phải đối diện", do Trung tâm Pew Research, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến của Mỹ, tiến hành với 1.502 người trưởng thành tại nước này từ ngày 10/7 đến 15/7.Theo kết quả công bố ngày 30/7, có đến 53% người được hỏi trả lời chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là "mối đe dọa lớn nhất với Mỹ", giảm 22% so với kết quả khảo sát tương tự hai năm trước là 75%.Điều này được phân tích là nhận thức của người dân Mỹ về mối đe dọa hạt nhân miền Bắc đã lắng xuống nhờ vào mối quan hệ Mỹ-Triều đạt nhiều tiến triển sau hai Hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng 6 năm 2018 và tháng 2 năm nay, cũng như cuộc gặp của lãnh đạo hai nước tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào ngày 30/6 vừa qua.Kết quả thăm dò cho thấy không có sự khác biệt lớn trong nhận thức giữa cử tri ủng hộ các đảng. Cụ thể, 54% cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ nhận định chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là mối đe dọa lớn của Mỹ. Tỷ lệ này đối với các cử tri ủng hộ đảng đối lập Cộng hòa là 52%.Ngoài ra, có 58% người được hỏi trả lời rằng chính quyền miền Bắc "không nghiêm túc" trong việc giải tỏa mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của nước này, trong khi đó chỉ có 35% người nhận định là "nghiêm túc".Đặc biệt, trong cuộc thăm dò ý kiến này, có 67% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ đánh giá Bắc Triều Tiên không có ý chí quyết tâm phi hạt nhân hóa, tăng 18% so với năm ngoái.Trung tâm Pew Research nhận định so với năm 2017, người dân Mỹ giờ đây xem các mối đe dọa lớn là sự ảnh hưởng của Trung Quốc và chương trình hạt nhân của Iran. Tỷ lệ người dân Mỹ coi chương trình hạt nhân miền Bắc và các vụ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) là mối đe dọa, đã giảm đáng kể.