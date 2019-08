Chỉ số KOSPI lần đầu rơi khỏi ngưỡng 2.000 điểm sau 7 tháng

Photo : KBS News

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/8, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đạt 1.998,13 điểm, giảm 19,21 điểm (0,95%) so với một ngày trước. Đây là lần đầu tiên, chỉ số KOSPI giảm xuống dưới mốc 2.000 điểm trong vòng 7 tháng qua, sau mức 1.993,7 điểm ngày 3/1 năm nay.Trong phiên giao dịch ngày 2/8, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 396,2 tỷ won (330,4 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 14,2 tỷ won (11,8 triệu USD) và 361,2 tỷ won (301,2 triệu USD).Xu hướng giảm điểm của chỉ số KOSPI được phân tích là do Mỹ để ngỏ khả năng áp thêm thuế với Trung Quốc, và việc Nhật Bản chính thức loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu.Trong khi đó, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đạt 615,7 điểm, giảm 6,56 điểm (1,05%). Đây là mức điểm thấp nhất trong vòng hai năm 4 tháng qua, sau mức 614,68 điểm tại phiên giao dịch ngày 30/3/2017.Tại sàn giao dịch KOSDAQ, các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư đã lần lượt bán ròng 60,7 tỷ won (50,6 triệu USD) và 7,3 tỷ won (6,1 triệu USD). Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 69,6 tỷ won (58 triệu USD).Ở thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá won-USD kết thúc phiên giao dịch ở mức 1.198 won đổi 1 USD, tăng 9,5 won. Đây là tỷ giá cao nhất trong vòng hai năm 7 tháng, sau mức 1.208,3 won đổi 1 USD ngày 9/1/2017.Trước đó, tỷ giá won-USD cũng đã tăng 5 won vào ngày 1/8, do Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) của Mỹ cho biết sẽ khó nâng lãi suất trong thời gian tới. Như vậy là tỷ giá won-USD đã tăng tới 14,9 won chỉ trong vòng hai ngày.