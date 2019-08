Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 2/8 tuyên bố Seoul cũng sẽ tiến hành các quy trình cần thiết để loại Nhật Bản khỏi "Danh sách trắng" các nước được huỏng ưu đãi về xuất khẩu, siết chặt quản lý xuất khẩu sang Tokyo.Nội dung trên được Phó Thủ tướng Hong đưa ra trong buổi họp báo chung giữa các ban ngành Chính phủ vào chiều cùng ngày. Phó Thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục yêu cầu Nhật Bản rút lại biện pháp trả đũa vừa qua, tiến hành thảo luận song phương.Trong thời gian tới, Seoul tiếp tục nỗ lực giải quyết vấn đề theo hướng ngoại giao, nhưng cũng đồng thời có kế hoạch siết chặt các biện pháp an toàn ở những lĩnh vực có liên quan tới sự an toàn người dân, như du lịch, thực phẩm, rác thải.Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc Tokyo áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Seoul là hết sức phi lý. Đây rõ ràng là một bước đi sai lầm, cho thấy Nhật Bản đã lợi dụng vấn đề kinh tế để trả đũa Hàn Quốc về một vấn đề lịch sử, tư pháp.Động thái này của Tokyo hiển nhiên vi phạm toàn diện quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Do đó, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng tốc chuẩn bị khởi kiện Nhật Bản lên WTO.Chính phủ Hàn Quốc thống kê có tổng cộng 1.194 mặt hàng vật tư chiến lược có liên quan đến quy chế kiểm soát xuất khẩu mới của Tokyo, trong đó 159 mặt hàng sẽ bị ảnh hưởng lớn. Chính phủ sẽ xúc tiến chỉ định quản lý đặc biệt với 159 mặt hàng này.Ngoài ra, Chính phủ cũng đã xây dựng phương án giảm thiểu gánh nặng cho doanh nghiệp, như khỏi động hệ thống hỗ trợ thông quan 24/24 giờ, nhằm hỗ trợ thông quan nhanh chóng các mặt hàng thuộc đối tượng điều chỉnh quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, giảm thiểu các quy trình về hồ sơ, kiểm tra hàng hóa.Về mặt hỗ trợ tài chính, Chính phủ sẽ xúc tiến gia hạn các khoản vay, bảo lãnh cho cho những doanh nghiệp bị thiệt hại, rót thêm nguồn quỹ hỗ trợ tối đa là 6.000 tỷ won (khoảng 5 tỷ USD).Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ đang lập đối sách nâng cao sức cạnh tranh ngành vật liệu, linh kiện, trang thiết bị, và sẽ công bố nội dung cụ thể trong tuần sau. Ngoài ra, Chính phủ sẽ công bố đối sách tổng hợp riêng về hỗ trợ doanh nghiêp ở lĩnh vực nghiên cứu và phát triển vào cuối tháng 8.