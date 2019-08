Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung

Photo : KBS News

Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch từ ngày 5/8, kéo dài trong khoảng nửa tháng. Đây là cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX), nhằm đối phó với tình huống khẩn cấp trên bán đảo Hàn Quốc.Một quan chức quân đội cho biết cuộc tập trận quản lý nguy cơ bắt đầu cùng ngày mang tính chất là bước chuẩn bị sơ bộ, trước khi thực hiện cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ. Lịch trình và tên gọi của cuộc tập trận sẽ được công bố trong tuần này.Cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính được tiến hành theo hình thức giả định tình huống chiến tranh xảy ra mô phỏng trên máy tính, thay vì diễn tập cơ động thực binh.Dự kiến tham gia cuộc tập trận về phía Seoul có Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Bộ tư lệnh tác chiến của Lục quân, Không quân và Hải quân. Phía Washington có sự tham gia của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ, Bộ tư lệnh quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương.Trước đó, vào tháng 3 năm nay, quân đội Hàn-Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận chung mới mang tên "Dongmaeng 19-1" để thay thế cho cuộc tập trận "Giải pháp then chốt (Key Resolve)". So với cuộc tập trận "Giải pháp then chốt", cuộc tập trận "Đồng minh 19-1" chỉ thực hiện nội dung phòng vệ, lược bỏ nội dung tập trận phản công quân địch.Cuộc tập trận sắp tới cũng được cho là sẽ tập trung chủ yếu vào diễn tập phòng vệ. Ngoài ra, tên của cuộc tập trận ban đầu được cho là "Dongmaeng 19-2" (Đồng minh 19-2). Tuy nhiên, xét đến việc Bắc Triều Tiên lên án cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ có thể tác động đến tiến trình đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, tên của cuộc tập trận có thể sẽ không dùng chữ "đồng minh", mà đang được cân nhắc là "diễn tập kiểm chứng quyền tác chiến".Thông qua tập trận, Seoul và Washington dự kiến sẽ tập trung kiểm chứng năng lực tác chiến ban đầu (IOC), đánh giá khả năng thực hiện quyền tác chiến thời chiến của quân đội Hàn Quốc, để tiến hành chuyển giao quyền tác chiến thời chiến. Theo đó, cuộc tập trận sẽ là cuộc diễn tập của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai, dự kiến thành lập khi Mỹ chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Hàn Quốc. Trong đó, Đại tướng của Hàn Quốc sẽ giữ chức Tư lệnh, Đại tướng Mỹ phụ trách chức Phó Tư lệnh.Bên cạnh đó, xét trong bối cảnh miền Bắc có thể tiến hành thêm các động thái khiêu khích tên lửa tầm ngắn trong thời gian tập trận, nên cuộc tập trận lần này huy động thêm thiết bị do thám, trinh sát để tăng cường trạng thái theo dõi Bình Nhưỡng.