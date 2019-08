Hàn Quốc và Malaysia đàm phán đợt hai về FTA

Photo : KBS News

Đợt đàm phán lần thứ hai về Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Malaysia được tổ chức trong hai ngày 5/8 và 6/8 tại Seoul.Theo Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc, sau khi hai nước nhất trí xúc tiến ký kết FTA song phương tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Malaysia vào tháng 3 vừa qua, hai bên đã tổ chức đợt đàm phán lần thứ nhất tại Kuala Lumpua vào tháng trước, thống nhất về nguyên tắc đàm phán, bao gồm nội dung và lịch trình.Trong đợt đàm phán thứ hai, hai bên dự kiến thảo luận chính thức về tự do hóa hơn nữa thị trường hàng hóa, tăng cường hợp tác kinh tế và tiêu chí về nguồn gốc hàng hóa, tập trung vào các mặt hàng mà cả hai bên đều quan tâm.Hai nước có chung nhận định rằng việc ký kết FTA song phương sẽ là nền tảng để phát triển hơn nữa quan hệ kinh tế trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960.Một quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết Malaysia vừa là một trong 4 đối tác thương mại lớn của Hàn Quốc trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vừa là một trong những nước trọng tâm của "chính sách phương Nam mới". Do dó, khi Hiệp định thương mại tự do Hàn-Malaysia được ký kết thành công, kỳ vọng sẽ tạo nền tảng giúp đa dạng hóa thương mại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn tiến sang thị trường nước Đông Nam Á này.