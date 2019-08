Cân nhắc tổ chức tập trận bảo vệ đảo Dokdo trong tháng 8

Photo : YONHAP News

Quân đội Hàn Quốc hiện đang xem xét phương án thực hiện cuộc tập trận phòng vệ đảo Dokdo trên biển Đông thuộc lãnh thổ của Hàn Quốc, vốn bị trì hoãn do tình hình căng thẳng thương mại Hàn-Nhật trong thời gian qua.Tập trận phòng vệ đảo Dokdo là cuộc diễn tập do lực lượng Hải quân và Không quân phối hợp thực hiện hai lần mỗi năm, để chống lại các thế lực bên ngoài xâm nhập đảo Dokdo.Thông thường, cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu chiến như tàu khu trục và máy bay do thám săn ngầm. Máy bay chiến đấu F-15K của Không quân sẽ được huy động tới vùng biển diễn ra cuộc tập trận. Cảnh sát biển cũng sẽ phái cử tàu cảnh vệ đến hỗ trợ lực lượng Hải quân tác chiến.Cuộc tập trận đầu năm thường được tiến hành trong tháng 5, hoặc tháng 6. Tuy nhiên, cuộc tập trận đầu năm nay vẫn chưa được tiến hành, do xét đến tình hình căng thẳng Hàn-Nhật liên quan đến việc Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.Quân đội cho biết đang cân nhắc phương án thực hiện cuộc diễn tập phòng vệ đảo Dokdo trong tháng 8 này. Dù chưa có lịch trình cụ thể, song quân đội nhấn mạnh không thể trì hoãn thêm nữa việc tập trận, bởi Tokyo đang viện cớ về vấn đề đảm bảo an ninh để loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các nước được hưởng ưu đãi xuất khẩu, khiến tình hình căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang.Đặc biệt, cuộc diễn tập phòng vệ đảo Dokdo nếu được tiến hành vào dịp Quốc khánh Hàn Quốc (15/8), thì sẽ là một thông điệp đặc biệt gửi tới Nhật Bản. Được biết, thời gian tổ chức cuộc tập trận đang được cân nhắc có liên quan đến thời hạn thông báo dừng Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật là vào 24/8 tới.Từ trước đến nay, Nhật Bản vẫn luôn phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận phòng vệ đảo Dokdo của quân đội Hàn Quốc, vì ngang nhiên cho rằng Dokdo là lãnh thổ lâu đời của nước này.