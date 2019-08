Giới tài chính lo ngại tăng trưởng suy giảm do mâu thuẫn Hàn-Nhật

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại Hàn Quốc (KIEP) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ giảm từ 0,27 đến 0,44% do ảnh hưởng từ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.Dự báo được đặt trên giả thiết Tokyo sẽ kéo dài biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Seoul bắt đầu có hiệu lực từ ngày 4/7, và sản lượng chíp bán dẫn giảm đi khoảng 10%.Tuy nhiên, dự báo trên chưa tính tới những tác động tiêu cực từ việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy chế xuất khẩu mà Tokyo công bố ngày 2/8.Trong khi đó, Công ty đầu tư chứng khoán Eugene dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay sẽ giảm trên 0,6% do việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu. Công ty đầu tư tài chính Hana thậm chí nhận định tăng trưởng GDP của Hàn Quốc sẽ giảm tối đa 0,8% trong năm nay. Trước đó, Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) dự báo tăng trưởng của nền kinh tế sẽ giảm tới 3,1%.Trong dự báo đưa ra vào ngày 18/7, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc BOK nhận định kinh tế sẽ tăng trưởng 2,2% trong năm nay. Tuy nhiên, giới tài chính đang chỉ trích đây là một nhận định lạc quan thái quá.Hãng tin Bloomberg (Mỹ) thống kê 43 tổ chức tài chính trong và ngoài nước đưa ra mức dự báo bình quân về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm nay là 2,1%, thấp hơn 0,1% so với tháng trước.Một quan chức BOK cho biết sẽ cân nhắc tới mâu thuẫn Hàn-Nhật, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung để xem xét hạ lãi suất cơ bản trong thời gian tới.Trong tháng sau, Mỹ sẽ áp thêm 10% thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong bối cảnh mâu thuẫn Hàn-Nhật leo thang nghiêm trọng, phần lớn ý kiến đều cho rằng kinh tế Hàn Quốc sẽ khó đạt được tăng trưởng ở ngưỡng 2%. Nếu đúng như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng dưới 2% kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 (đạt 0,8%).Thị trường cũng hết sức bi quan về triển vọng kinh tế trong năm sau, mà BOK đang dự báo sẽ đạt tăng trưởng 2,5%. Trong bối cảnh mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật và Mỹ-Trung dự kiến sẽ còn kéo dài, BOK sẽ công bố dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2020 vào tháng 11 tới.