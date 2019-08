Các chỉ số chứng khoán đồng loạt giảm sâu

Photo : YONHAP News

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/8, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) dừng ở mức 1.946,98 điểm, giảm 51,15 điểm (2,56%) so với phiên giao dịch trước đó. Đây là mức điểm thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua, kể từ sau mức 1.936,22 điểm phiên giao dịch ngày 28/6/2016.Các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân đã lần lượt bán ròng 314,2 tỷ won (258,5 triệu USD) và 440,4 tỷ won (362,4 triệu USD). Ngược lại, các tổ chức đầu tư mua ròng 733,2 tỷ won (603,6 triệu USD).Tương tự, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng giảm sâu 45,91 điểm (7,46%), đạt 569,79 điểm. Đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm 5 tháng, chỉ số KOSDAQ rơi khỏi ngưỡng 600 điểm, sau phiên giao dịch ngày 10/3/2017.Do chỉ số KOSDAQ giảm mạnh, sàn giao dịch đã phải kích hoạt cơ chế "Sidecar", tức tạm dừng tất cả các lệnh giao dịch, vào lúc 2 giờ 9 phút 12 giây chiều cùng ngày. Đây là lần đầu tiên, cơ chế này được kích hoạt trong vòng hơn 3 năm qua, nhằm giảm cú sốc khi giá cổ phiếu lên xuống đột ngột.Trên sàn KOSDAQ, các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 37,1 tỷ won (30,5 triệu USD), tổ chức đầu tư và nhà đầu tư cá nhân lần lượt mua ròng 23,6 tỷ won (19,4 triệu USD) và 10,1 tỷ won (8,3 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, một USD đổi được 1.215,3 won, tăng 17,3 won. Việc tỷ giá lên cao tới ngưỡng 1.200 won là do tác động kép từ việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được ưu đãi về quy trình xuất khẩu, và mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung lan rộng.Các chuyên gia dự báo, trong trường hợp mâu thuẫn Hàn-Nhật trở nên trầm trọng hơn, tỷ giá hối đoái có chiều hướng cố định ở ngưỡng 1 USD đổi 1.200 won, thậm chí có thể lên tới 1.220 won, trừ khi có sự can thiệp của cơ quan tài chính.