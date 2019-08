Cân nhắc tăng cường kiểm tra nhiễm xạ với hàng hóa Nhật Bản

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang cân nhắc biện pháp tăng cường kiểm tra nhiễm phóng xạ đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.Sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản vào năm 2011, Hàn Quốc vẫn đang duy trì biện pháp cấm nhập khẩu toàn diện các mặt hàng nông, thủy sản từ 8 huyện của tỉnh này. Tuy nhiên, Chính phủ hiện đang xem xét phương án mở rộng, siết chặt hơn nữa việc kiểm tra an toàn phóng xạ với toàn bộ các mặt hàng nhập khẩu từ Nhật Bản.Trước tiên, ngoài các sản phẩm nông, thủy sản hiện đang áp dụng biện pháp kiểm tra phóng xạ, Hàn Quốc sẽ mở rộng kiểm tra đối với các mặt hàng kim loại nặng, hay động thực vật mà trước đây đã từng phát hiện nhiễm phóng xạ.Ngoài ra, các hàng phế liệu của Nhật Bản cũng có khả năng bị siết chặt kiểm tra phóng xạ, do con đường nhập khẩu không được rõ ràng khiến nhiều ý kiến lo ngại về nguy cơ nhiễm xạ của các mặt hàng này.Các công ty sản xuất xi măng tại Hàn Quốc hiện đang tự thực hiện kiểm tra phóng xạ đối với các nguyên phụ liệu như tro than đá, nhựa phế phẩm, sắt phế liệu. Tuy nhiên, sắp tới Bộ Môi trường sẽ trực tiếp tiến hành kiểm tra các công tác kiểm tra phóng xạ nguyên phụ liệu nhập khẩu của các công ty này.Hiện tại, các doanh nghiêp trong nước đang nhập khẩu 99,9% tro than đá từ Nhật Bản. Do đó, nếu siết chặt quy định thông quan mặt hàng này sẽ tạo gánh nặng cho Tokyo.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng xem xét phương án nâng mức kiểm tra nhiễm xạ đối với các sản phẩm công nghiệp khác của Nhật Bản lên gấp hai lần so với hiện nay.Chính phủ hiện vẫn chưa nêu cụ thể về phương án mới, nhưng dự kiến sẽ công bố các biện pháp toàn diện để tăng cường an toàn hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản trong thời gian tới.