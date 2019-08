Thặng dư cán cân vãng lai giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 6/8 công bố báo cáo "Cán cân quốc tế tháng 6 năm 2019". Theo đó, cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt thặng dư 21,77 tỷ USD.Cán cân vãng lai của một quốc gia là con số thống kê những giao dịch về hàng hóa và dịch vụ giữa người cư trú trong nước và người cư trú ở ngoài nước.Như vậy, quy mô thặng dư đã giảm 7,13 tỷ USD (24,7%) so với cùng kỳ năm ngoái, là mức thấp nhất trong vòng 7 năm trở lại đây, kể từ mức thặng dư 9,65 tỷ USD vào nửa đầu năm 2012, giai đoạn cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu.Kim ngạch xuất khẩu tích lũy trong nửa đầu năm nay đạt 277, 72 tỷ USD, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. BOK giải thích nguyên nhân là do thương mại toàn cầu trì trệ, giá chíp bán dẫn giảm, xuất khẩu sang Trung Quốc và Trung Đông đều giảm. Nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đạt 240,66 tỷ USD, giảm 5,7% so với năm ngoái.Cán cân vãng lai trong riêng tháng 6 đạt thặng dư 6,38 tỷ USD, giảm sâu 1,08 tỷ USD (14,5%) so với cùng kỳ năm ngoái. Thặng dư cán cân hàng hóa tháng 6 giảm 40 triệu USD, đạt 6,27 tỷ USD.Xuất khẩu và nhập khẩu giảm lần lượt 15,9% và 11,8%, cho thấy cán cân hàng hóa trở nên xấu đi. Nguyên nhân khiến xuất khẩu giảm là do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài, giá dầu và chíp bán dẫn xuống thấp và xuất khẩu sang Trung Quốc giảm.Bên cạnh đó, cán cân dịch vụ trong tháng 6 thâm hụt 2,09 tỷ USD, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thu nhập bao gồm lương và các khoản thu nhập từ đầu tư thặng dư 2,77 tỷ USD, trong khi cán cân thu nhập từ tài trợ, quyên góp, cứu trợ thâm hụt 570 triệu USD.