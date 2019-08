Mỹ không có ý định và năng lực giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật

Photo : KBS News

Tờ Thời báo New York của Mỹ ngày 4/8 đăng một bài phân tích với nhận định Chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề có ý định cũng như thiếu năng lực đóng vai trò trung gian, giúp giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật, bất chấp sự rạn nứt giữa hai nước đồng minh đang ngày một trở nên trầm trọng hơn.Tờ báo nhắc đến sự kiện Hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Mỹ-Nhật bên lề Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) vào ngày 2/8 vừa qua tại Bangkok, Thái Lan, đã kết thúc mà không đạt được thành quả cụ thể.Đặc biệt, trong bức ảnh chụp cuộc hội họp trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo dang rộng hai tay, đề nghị hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản đứng vào giữa, nhưng Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa và Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã đứng quay mặt lại nhau với một khoảng cách xa. Theo Thời báo New York, đây là một tín hiệu cho thấy không chỉ quan hệ Hàn-Nhật, mà năng lực đóng vai trò trung gian trong hòa bình khu vực của Mỹ, cũng đang bị suy yếu.Các chuyên gia về khu vực Đông Bắc Á của Mỹ chỉ trích Chính phủ Tổng thống Trump đã đối phó một cách chậm trễ và thiếu năng lực trung gian giải quyết mâu thuẫn Hàn-Nhật.Giáo sư Michael Green của trường Đại học Georgetown, người từng đóng vai trò là Cố vấn Cấp cao phụ trách khu vực châu Á tại Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Mỹ thời kỳ Chính phủ Tổng thống George W. Bush, cho biết, trong quá khứ, khi căng thẳng Hàn-Nhật leo thang, Chính quyền Mỹ từng gửi đi tín hiệu, hoặc thông điệp kín, nhắc nhở rằng mâu thuẫn hai nước gây tổn hại cho lợi ích an ninh của nước Mỹ. Có thể, Ngoại trưởng Pompeo cũng đã truyền đi thông điệp tương tự, nhưng đã quá muộn.Bà Bonnie Glaser, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), chỉ ra rằng nếu Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật bị phá vỡ thì sẽ tác động xấu tới những nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường hợp tác song phương và khả năng răn đe trên bán đảo Hàn Quốc.