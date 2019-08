Xúc tiến tập trận bảo vệ đảo Dokdo trước thềm Quốc khánh

Photo : KBS News

Quân đội Hàn Quốc đang xem xét phương án diễn tập bảo vệ đảo Dokdo vào ngày 13/8, hai ngày trước Quốc khánh 15/8. Thông thường, cuộc diễn tập kéo dài hai ngày. Theo đó, giới phân tích cho rằng cuộc diễn tập năm nay sẽ diễn ra tới hết ngày 14/8.Việc diễn tập bảo vệ đảo Dokdo ngay trước thềm Quốc khánh được phân tích là nhằm truyền đi thông điệp mạnh mẽ tới Nhật Bản.Hàn Quốc dự kiến sẽ điều động tàu khu trục và máy bay tuần tra trên biển của Hải quân, máy bay chiến đấu F-15K của Không quân. Ngoài ra, lực lượng Thủy quân lục chiến cũng sẽ tiến hành diễn tập đổ bộ, trong khi lực lượng Cảnh sát biển phái cử tàu tuần tra để hỗ trợ tác chiến.Có khả năng lần này, quân đội sẽ đẩy cao mức độ diễn tập so với các lần trước, xét tới vụ việc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận gần đảo Dokdo ngày 23/7 vừa qua.Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn về ngày tháng hay kế hoạch diễn tập cụ thể, do còn nhiều yếu tố khác như điều kiện khí tượng, tình hình Nhật Bản.Năm ngoái, quân đội Hàn Quốc đã hai lần diễn tập bảo vệ đảo Dokdo vào ngày 18-19/6 và 13-14/12. Trong năm nay, vì cân nhắc quan hệ Hàn-Nhật, quân đội vẫn chưa tổ chức đợt diễn tập nào. Tuy nhiên, do Nhật Bản ngày 2/8 vừa qua đã quyết định loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu, nên Seoul hiện giờ không cần phải cân nhắc thêm nữa.