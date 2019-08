Lượng khách bay từ Hàn Quốc đi Nhật Bản bắt đầu xu thế giảm

Photo : KBS News

Làn sóng "tẩy chay Nhật Bản" lan rộng đã khiến các chuyến bay tới nước này cũng bắt đầu bị ảnh hưởng trực tiếp.Cụ thể, lượng khách đáp chuyến bay đi "xứ sở hoa anh đào" từ sân bay Gimpo và sân bay quốc tế Incheon trong tuần đầu tiên của tháng 7 là 138.000 người, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 126.000 người. Con số này trong tuần thứ hai của tháng 7 vẫn tiếp tục ghi nhận mức lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, kể từ khi làn sóng "tẩy chay hàng hóa Nhật Bản" kéo dài hơn, tình hình lại cho thấy sự đảo ngược kể từ tuần thứ ba của tháng 7.Theo đó, số khách bay đi Nhật Bản trong tuần thứ tư tháng 7 đạt 133.000 người, giảm 10.000 người so với năm ngoái. Bước sang tuần đầu tiên của tháng 8, con số này rớt xuống còn 125.000 người, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.Xu thế giảm không chỉ đối với các chuyến bay tới thủ đô Tokyo, mà cũng diễn biến tương tự với các chuyến bay tới các điểm du lịch địa phương trọng điểm của Nhật Bản. Lượng khách bay từ sân bay Gimpo và sân bay Incheon sang huyện Saga, huyện Oita và thành phố Miyazaki đều thuộc đảo Kyushu, lần lượt giảm 86%, 69% và 76% so với cùng kỳ năm ngoái.Dự kiến, lượng khách bay đi Nhật Bản sẽ tiếp tục giảm mạnh từ hạ tuần tháng 8, khi các hãng hàng không Hàn Quốc giảm bớt các chuyến bay.Trong khi đó, lượng khách ở sân bay quốc tế Incheon trong ngày 4/8 lại ghi nhân mức cao kỷ lục kể từ khi mở cửa là 233.000 người. Điều này được phân tích là nhu cầu du lịch Nhật Bản của người dân đang chuyển sang du lịch các nước khác ở khu vực Đông Nam Á.