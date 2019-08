Xem xét mở rộng cảnh báo du lịch Nhật Bản

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc được cho là đang xem xét phương án tăng cường hạn chế người dân đi du lịch Nhật Bản, một trong những biện pháp để đối phó với động thái trả đũa kinh tế của Tokyo.Chính phủ đã ban lệnh "cảnh báo đỏ", khuyến cáo người dân hủy kế hoạch du lịch đến khu vực trong bán kính 30 km xung quanh Nhà máy điện hạt nhân số 1 ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản, nơi một lượng lớn chất phóng xạ bị rò rỉ sau trận động đất mạnh xảy ra năm 2011.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống Hàn Quốc hiện đang xem xét mở rộng khu vực cảnh báo du lịch ở Nhật Bản. Cuộc họp Nội các ngày 2/8 vừa qua cũng đã đề cập đến nội dung mở rộng phạm vi cảnh báo du lịch lớn hơn so với 30 km như hiện tại. Biện pháp này là nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân, do khu vực trên chưa được kiểm chứng an toàn ô nhiễm phóng xạ.Nguyên do là bởi trong Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, trận khai mạc bóng chày và vòng loại môn bóng mềm dự kiến sẽ được tổ chức tại huyện Fukushima, chỉ cách nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima có 67 km.Nội bộ đảng cầm quyền cũng có ý kiến cho rằng nên ban lệnh cảnh báo du lịch ở cả thủ đô Tokyo. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến trái chiều, nên phạm vi mở rộng vẫn chưa được xác định.Chính phủ được cho là đang thảo luận phương án sẽ công bố biện pháp trên sau khi Nhật Bản ban sắc lệnh thi hành quyết định loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các nước được ưu đãi xuất khẩu vào ngày 7/8.Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng bắt đầu gửi tin nhắn an toàn tới những công dân đang có kế hoạch đi du lịch Nhật Bản, kêu gọi người dân hạn chế đến những nơi có biểu tình, chú ý an toàn tính mạng.Đây được cho là một biện pháp để đáp trả việc Bộ Ngoại giao Nhật Bản kêu gọi công dân nước này chú ý khi đi du lịch Hàn Quốc, đảm bảo an toàn trước các cuộc biểu tình phản đối Tokyo.