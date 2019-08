Miền Bắc đánh cắp tiền ảo để phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt

Photo : YONHAP News

Hãng tin Reuters của Anh và AP của Mỹ ngày 5/8 đưa tin: Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đánh giá, kể từ cuối năm 2017, chính quyền miền Bắc đã không còn thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhưng vẫn tiếp tục cải tiến các chương trình hạt nhân, tên lửa.Phân tích này được nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đưa ra trong một báo cáo trình lên Hội đồng bảo an vào tuần trước.Theo báo cáo, Bình Nhưỡng đã đánh ăn cắp được 2 tỷ USD thông qua các vụ tấn công mạng vào ngân hàng hoặc sàn giao dịch tiền ảo (tiền kỹ thuật số) trên toàn thế giới, với những cách thức ngày càng tinh vi và trên phạm vi rộng hơn.Nhóm chuyên gia nhận định các vụ tấn công chủ yếu được thực hiện với sự chỉ đạo từ Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên. Hoạt động hợp pháp hóa (tức rửa tiền) số tiền đánh cắp được diễn ra ngay trên không gian mạng.Báo Asahi của Nhật bản cũng dẫn báo cáo của Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên, cho biết trong vòng từ tháng 12 năm 2015 tới tháng 5 năm nay, miền Bắc đã tiến hành 35 vụ tấn công mạng vào tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền ảo của ít nhất 17 nước, thu về 2 tỷ USD.Theo báo cáo, Bình Nhưỡng đã lợi dụng những kẽ hở trong quá trình thực thi cấm vận tài chính của các nước thành viên Liên hợp quốc, tiếp cận vào hệ thống tài chính toàn cầu. Đặc biệt, các tổ chức tài chính của miền Bắc, trong đó có những ngân hàng thuộc đối tượng bị cấm vận, đang lợi dụng những người đại diện là người nước ngoài, để thực thi các giao dịch trái phép.Ngoài ra, nhóm chuyên gia cho biết một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản của Bắc Triều Tiên đang núp dưới danh nghĩa ngoại giao để thu mua các mặt hàng, công nghệ dùng để sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Bộ Công nghiệp quân nhu miền Bắc, một cơ quan thuộc diện bị cấm vận, vẫn đang tiếp tục cử nhân lực về công nghệ thông tin ra nước ngoài, huy động vốn cho các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. Trong khi đó, Tổng cục trinh sát miền Bắc thì phụ trách nhập khẩu xa xỉ phẩm, cố gắng bán các tài sản bị đóng băng tại nước ngoài.Báo cáo cho biết trong vòng 4 tháng đầu năm nay, Bắc Triều Tiên đã nhập xăng dầu quá mức trần cho phép là 500.000 thùng/năm, vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc.Báo cáo trên sẽ được chuyển cho các thành viên thường trực Hội đồng bảo an xem xét, nếu không có ý kiến đặc biệt thì sẽ được thông qua vào đầu tháng 9. Trong năm ngoái, báo cáo của nhóm chuyên gia đã không được thông qua do sự mâu thuẫn ý kiến giữa Mỹ với hai nước Nga và Trung Quốc về hoạt động chuyển tải hàng hóa trái phép trên biển của Bắc Triều Tiên.