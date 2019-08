Tokyo vi phạm công ước quốc tế về quy trình tố tụng

Photo : Getty Images Bank

Trong thông cáo báo chí ngày 6/8, nhóm luật sư đại diện cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Hàn Quốc khẳng định việc Bộ Ngoại giao Nhật Bản trả lại biên bản quyết định thu giữ cổ phiếu của Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo cho Cơ quan hành chính tòa án Hàn Quốc vào ngày 19/7 vừa qua, đã vi phạm "Công ước Hague".Đây là một công ước về nghiệp vụ quốc tế, quy định về việc các quốc gia thành viên gửi hồ sơ liên quan đến việc xét xử trong các vụ án dân sự và thương mại giữa hai quốc gia. Hàn Quốc và Nhật Bản đều tham gia công ước này.Theo nhóm luật sư, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã nhận được hồ sơ vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến vào ngày 2/7 vừa qua từ Cơ quan hành chính tòa án Hàn Quốc, nhưng đã không tiến hành quy trình tiếp nhận hồ sơ theo thời hạn là 5 ngày.Ngoài ra, khi gửi trả lại hồ sơ, phía Nhật Bản cũng không soạn thảo mẫu trình bày lý do không tiếp nhận hồ sơ, vi phạm Điều 6 Công ước. Nhóm luật sư nêu rõ theo Điều 13 của Công ước, chỉ trong trường hợp xét thấy việc tiếp nhận hồ sơ có thể xâm hại tới chủ quyền và an ninh, thì quốc gia đó mới được từ chối tiếp nhận hồ sơ tố tụng.Các luật sư cho rằng biên bản quyết định thu giữ tài sản mà phía Hàn Quốc gửi đi chỉ là thông báo về việc thu giữ tài sản của bên thua kiện là doanh nghiệp Nhật Bản, trong một vụ tố tụng dân sự, nên việc tiếp nhận hồ sơ không thể coi là xâm hại tới chủ quyền hay an ninh quốc gia của Tokyo. Rõ ràng, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã vi phạm về mặt quy trình.Nhóm luật sư chỉ trích Bộ Ngoại giao Nhật Bản sau khi đánh giá sơ bộ về nội dung hồ sơ tố tụng, nhận thấy doanh nghiệp nước này có thể bị tổn thất, nên đã từ chối tiếp nhận hồ sơ. Hành vi này đã làm sụp đổ khung hợp tác tư pháp quốc tế, được gây dựng hơn nửa thế kỷ qua.Nhóm luật sư tuyên bố sẽ tiếp tục trình Tòa án thành phố Daegu thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang gửi lại biên bản quyết định về việc thu giữ tài sản cho phía Nhật Bản. Các luật sư cũng đồng thời yêu cầu Bộ Ngoại giao Hàn Quốc có biện pháp xử lý để Tokyo không lặp lại hành vi tương tự.Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Tòa án thành phố Daegu đã chấp thuận đề nghị của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, quyết định thu giữ cổ phiếu sở hữu trong nước của Công ty thép Nippon & kim loại Sumitomo. Hiện tại, nhóm luật sư đại diện các nạn nhân cũng đã đệ trình tiếp Tòa án bán tài sản của công ty này để bồi thường cho các nạn nhân.