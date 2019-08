Chính phủ và Ngân hàng trung ương thảo luận đối sách kinh tế vĩ mô

Photo : YONHAP News

Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 7/8 đã mở cuộc họp tài chính kinh tế vĩ mô khẩn cấp, thảo luận về ảnh hưởng và phương án đối phó với việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, cũng như việc Mỹ quy kết Trung Quốc thao túng tỷ giá hối đoái.Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Choi Jong-ku và Giám đốc Cơ quan giám sát tài chính (FSS) Yoon Suk-heun.Chính phủ phân tích sự biến động ngày một lan rộng trên thị trường tài chính gần đây là kết quả của nhiều yếu tố bất ổn trong và ngoài nước xảy ra đồng thời trong một khoảng thời gian ngắn.Cụ thể, tâm lý lo ngại nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, bất ổn từ việc Mỹ hạ lãi suất cơ bản, thêm vào đó là mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung ngày một leo thang, khiến đồng Nhân dân tệ giảm giá trị đột ngột và việc Washington xác định Bắc Kinh thao túng tiền tệ, đã khiến thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt lao dốc.Trong khi đó, tình hình trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, như việc xuất khẩu và đầu tư chững lại, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp xấu đi, Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với Hàn Quốc.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian qua, nền tảng kinh tế Hàn Quốc đã được cải thiện một cách vượt bậc, vững vàng trước các yếu tố bên ngoài, như quy mô dự trữ ngoại hối đạt hơn 400 tỷ USD. Do đó, thị trường không cần phải bất an quá mức về tình hình hiện nay.Phó Thủ tướng khẳng định, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đối phó một cách kịp thời, quyết liệt bằng mọi biện pháp, nhằm ổn định thị trường tài chính, như giảm nhẹ quy chế mua lại cổ phiếu, siết chặt quy chế bán khống. Trong trường hợp bất ổn thị trường ngoại hối lan rộng quá mức, Chính phủ sẽ có biện pháp ổn định thị trường một cách chủ động và cương quyết.Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân trên 75% ngân sách bổ sung vòng hai tháng, cho tới tháng 9; thực thi đối sách ngắn hạn là giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp từ quy chế xuất khẩu của Tokyo; thực thi đối sách trung và dài hạn là tự chủ về các ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, thiết bị.Trong khi đó, Thống đốc BOK Lee Joo-yeol nhận định thị trường dự kiến sẽ bất ổn hơn trong thời gian tới, do các điều kiện đối ngoại tiếp tục xấu đi. Ở thời điểm hiện nay, điều quan trọng nhất là Hàn Quốc phải duy trì được mức độ tín nhiệm quốc gia. Thống đốc Lee cam kết BOK sẽ hợp sức cùng Chính phủ điều hành hiệu quả nền kinh tế vĩ mô.