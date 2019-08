Viện nghiên cứu chính sách Mỹ hối thúc Nhật Bản đàm phán với Hàn Quốc

Photo : KBS News

Trên trang chủ của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước của Mỹ, ngày 7/8 (giờ địa phương) đăng báo cáo của Phó Chủ tịch cấp cao Matthew Goodman, với nhan đề "Hàn Quốc và Nhật Bản: vượt lên trên xung đột" (Japan and Korea: Rising Above the Fray).Báo cáo hối thúc Tokyo tiến hành đàm phán với Seoul ngay lập tức để giải quyết mâu thuẫn. Báo cáo nêu rõ, nếu Nhật Bản muốn tiếp tục được hưởng những ưu đãi chiến lược dựa trên khả năng lãnh đạo của mình trong khu vực và trên thế giới, thì nước này cũng phải đón nhận những "gánh nặng" đi kèm.Báo cáo cũng phân tích việc Tokyo đưa ra quyết định siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul ngay trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện Nhật Bản, đặt ra nghi vấn đây là động thái mang ý đồ chính trị.Dù Nhật Bản giải thích rằng đây chỉ đơn thuần là một biện pháp liên quan đến lo ngại về an ninh quốc gia, nhưng rõ ràng các biện pháp đó có thể gây tổn hại lợi ích của Tokyo trên phạm vi rộng.Báo cáo bày tỏ lo ngại các động thái đáp trả lẫn nhau của hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành công nghiệp trọng tâm của hai bên, cụ thể lĩnh vực chíp bán dẫn của Hàn Quốc và của Nhật Bản là hàng tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng tới cả kinh tế thế giới.Ngoài ra, báo cáo cũng lo ngại rằng các mối đe dọa về an ninh như việc Bắc Triều Tiên phóng tên lửa, hay máy bay quân sự của Nga xâm phạm không phận gần đảo Dokdo, có thể cản trở hợp tác Hàn-Nhật.Báo cáo nhấn mạnh Tokyo đã khơi mào một cuộc chiến mà chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng, khi đơn phương siết chặt quy chế xuất khẩu với Seoul.