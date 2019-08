Hàn Quốc phát triển công nghệ kéo dài tuổi thọ pin lithium-air

Photo : KBS News

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã thành công trong việc áp dụng nguyên lý làm chậm quá trình lão hóa trên cơ thể người, để kéo dài tuổi thọ của pin lithium-air.Pin lithium-air là loại pin thế hệ mới thân thiện môi trường, có mật độ năng lượng cao gấp tối đa 5 lần so với pin lithium-ion hiện nay. Tuy nhiên, loại pin mới lại có nhược điểm là tuổi thọ thấp do quá trình xả pin sản sinh ra gốc tự do ô-xy hoá (O₂⁻).Nhóm nghiên cứu do giáo sư Song Hyun-kon và Kwak Sang-kyu của Đại học Khoa học và công nghệ Ulsan (UNIST) Hàn Quốc đã phát triển một chất xúc tác mô phỏng phản ứng trên cơ thể người, giúp kéo dài tuổi thọ của pin lithium-air.Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc đã áp dụng nguyên lý của enzym chống lão hóa, tạo ra một loại chất xúc tác tên gọi MA-C60, áp dụng lên pin lithium-air, để ngăn xảy ra phản ứng tạo gốc tự do ô-xy hóa.Nhóm nghiên cứu cho biết hóa học máy tính (Computational Chemistry) đã chứng minh chất xúc tác mô phỏng enzym chống lão hóa (SODm) có những tính năng ưu việt. Nguyên lý này được kỳ vọng sẽ đóng góp lớn vào việc thiết kế nhiều loại chất xúc tác tương tự khác, vào phát triển pin lithium-air.Kết quả nghiên cứu trên đã được công bố vào ngày 18/7 trên tạp chí học thuật quốc tế ở lĩnh vực nguyên liệu "ACS nano".