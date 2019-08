Nới lỏng quy chế hoán cải xe ô tô

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp rà soát các vấn đề nổi cộm diễn ra vào ngày 8/8, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố đối sách thúc đẩy thị trường hoán cải ô tô (car tuning), sau khi nhận định các quy chế lỗi thời đang cản trở sự tăng trưởng tự nhiên của thị trường này.Chính phủ cho rằng việc cho phép hoán cải xe ô tô một cách tự do, sao cho vẫn trong phạm vi an toàn, sẽ có thể thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan, tạo thêm nhiều việc làm.Trước tiên, Chính phủ quyết định cho phép hoán cải ô tô con, ô tô tải thành xe cắm trại, đáp ứng nhu cầu cắm trại dã ngoại ngày một gia tăng. Theo đó, thị trường xe ô tô cắm trại được kỳ vọng sẽ tăng lên khoảng 6.000 xe/năm, quy mô 130 tỷ won (gần 110 triệu USD).Các xe ô tô đặc biệt như xe cứu hỏa, xe phòng dịch đã quá thời hạn sử dụng, có thể hoán cải để tái sử dụng thành xe tải chở hàng.Ngoài ra, Chính phủ cũng mở rộng phạm vi cho phép hoán cải về phụ tùng, trang thiết bị trên ô tô theo nhu cầu của người sử dụng; miễn quy trình phê chuẩn, kiểm tra về việc hoán cải 27 phụ tùng, như đèn pha, ốp nhựa, thiết bị thông gió trên xe ô tô.Chính phủ kỳ vọng quy mô thị trường hoán cải xe ô tô sẽ tăng trưởng lên hơn 5.000 tỷ won (4,1 tỷ USD) sau 6 năm. Tuy nhiên, do có ý kiến lo ngại về vấn đề an toàn, Chính phủ cũng cần phải lập đối sách bổ sung nhằm đảm bảo về tính an toàn cho các xe ô tô được hoán cải.