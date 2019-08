Samsung ra mắt Galaxy Note10 tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Ngày 7/8 (giờ địa phương), hãng điện tử Samsung đã ra mắt smartphone "Galaxy Note10" tại New York, Mỹ. Samsung giới thiệu hai phiên bản, đó là Galaxy Note10 (màn hình 6,3 inch) và Galaxy Note10+ (màn hình 6,8 inch).Smartphone mới của Samsung được tăng cường tính năng kết nối với máy tính, giúp người dùng có thể sử dụng trên máy tính y như trên màn hình của điện thoại, kiểm tra tin nhắn ngay lập tức.Ngoài ra, chiếc điện thoại mới có thể tự động đồng bộ ứng dụng Samsung Gallery với nền tảng đám mây "One Drive" của Microsoft, mà không cần phải tiến hành sao lưu (backup).Cùng với đó, hãng bổ sung thêm ứng dụng định vị thông minh và ứng dụng quyên góp trực tiếp cho Chương trình phát triển Liên hợp quốc.Theo kế hoạch, Samsung sẽ ra mắt chiếc điện thoại có màn hình gập "Galaxy Fold" vào tháng 9. Dự kiến, thị trường điện thoại màn hình gập sẽ bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới sau sự kiện này.Công ty DSCC (Display Supply Chain Consultants), một đơn vị điều tra thị trường màn hình của Mỹ, trong một báo cáo công bố gần đây, ước tính sẽ có khoảng 68,8 triệu màn hình gập được xuất xưởng trên toàn thế giới vào năm 2023, gấp 191 lần so với dự báo năm nay, tăng trưởng bình quân 272%/năm trong vòng 4 năm tới.