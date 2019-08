Hơn 550 người nhập viện vì nắng nóng trong một tuần

Photo : KBS News

Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh (CDC) trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc, từ ngày 1/8, đã có thêm 557 trường hợp người dân phải nhập viện do nắng nóng được ghi nhận tại 508 cơ sở y tế trên toàn quốc.Trong một tuần vừa qua, nắng nóng trên 35 độ C, đã khiến 4 người tử vong, nâng số ca tử vong do nắng nóng trong năm nay lên 5 người.Kể từ đầu năm cho đến ngày 6/8, đã có 1.170 người nhập viện do nắng nóng, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái (3.400 người). Tuy nhiên, do gần đây nhiệt độ tiếp tục tăng cao, nên số người bị ảnh hưởng đang có xu thế tăng theo.Trong số những người phải nhập viện, có 880 ca là nam giới, nhiều nhất là ở độ tuổi 50 trở lên (234 người). Trong đó, 30% trường hợp bị say nắng do làm việc ở công trường xây dựng, 14% trường hợp do say nắng khi làm việc ngoài đồng.Cơ quan quản lý dịch bệnh khuyến cáo người dân nên giữ các nguyên tắc cơ bản như thường xuyên uống nước, tránh ra ngoài trời vào ban ngày, bởi từ ngày 8/8, thời tiết nắng nóng trên 30 độ C dự báo sẽ tiếp tục kéo dài.