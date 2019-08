Tokyo có kế hoạch thải 1 triệu tấn nước nhiễm xạ ra biển

Photo : KBS News

Các chuyên gia đến từ tổ chức môi trường quốc tế nhận định Nhật Bản đang có kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước ô nhiễm phóng xạ ở mức độ cao, tích trữ tại nhà máy điện hạt nhân số 1 ở tỉnh Fukushima, ra biển.Văn phòng tổ chức môi trường quốc tế "Hòa bình xanh" (Greenpeace) tại Seoul ngày 7/8 đã chia sẻ trên trang chủ bài phân tích có tiêu đề "Hàn Quốc tăng nguy cơ tiếp xúc với nước ô nhiễm phóng xạ từ Nhật Bản". Đây là bài viết gửi tạp chí "The Economist" (Anh) của người đứng đầu tổ chức "Hòa bình xanh" Shaun Burnie, một chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.Trong bài phân tích, ông Burnie cho rằng Nội các Nhật Bản và Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đang xúc tiến kế hoạch xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm xạ tích trữ ở nhà máy điện lực số 1 tỉnh Fukushima ra biển Thái Bình Dương. Do đó, các nước ven biển Thái Bình Dương, đặc biệt là Hàn Quốc, khó tránh khỏi nguy cơ tiếp xúc với nguồn nước ô nhiễm.Theo chuyên gia này, để xả 1 triệu tấn nước ô nhiễm ra biển, thì cần phải đổ vào 770 triệu tấn nước giúp pha loãng trong vòng 17 năm. Vì vậy, khó có thể thải nước nhiễm xạ mà không làm ô nhiễm biển được.Ông Burnie cho biết thêm trong vòng 8 năm vừa qua, Công ty điện lực Tokyo đã nỗ lực xủ lý nước ô nhiễm, song đều thất bại. Vì thế, Nội các của Thủ tướng Abe vẫn im lặng, tránh giải thích về nguy cơ khủng hoảng nước ô nhiễm.Hơn nữa, Công ty điện lực Tokyo tháng 9 năm ngoái cũng thừa nhận đã thất bại khi không thể khử vật chất phóng xạ có mức nguy hiểm cao như Strontium 90 và i-ốt phóng xạ 129 ra khỏi nguồn nước bị nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima.Chuyên gia Burnie nhấn mạnh mặc dù có công ước quốc tế về việc ngăn chặn xả chất thải ra biển, song vẫn không thể ngăn được kế hoạch thải nước nhiễm phóng xạ của Chính phủ Nhật Bản. Hành động này của Tokyo là hoàn toàn không thể chấp nhận được.Văn phòng tổ chức "Hòa bình xanh" tại Seoul đã lên án kế hoạch trên của Tokyo là hành vi tội phạm đe dọa sự an toàn không chỉ đối với khu vực Fukushima, mà tới cả các quốc gia ven biển Thái Bình Dương, kêu gọi Nhật Bản dừng ngay kế hoạch có thể ra gây thảm họa môi trường trên biển.