Siết chặt quản lý nhập khẩu tro than đá từ Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 9/8 công bố báo cáo về kế hoạch siết chặt các thủ tục quản lý an toàn môi trường khi thông quan tro than đá nhập khẩu, một mặt hàng lo ngại gây ô nhiễm. Biện pháp này được cho là nhằm đối phó với động thái trả đũa kinh tế của Nhật Bản.Dù đã biết việc Chính phủ đang xem xét phương án tăng cường kiểm tra tro than đá nhập khẩu từ Tokyo, song đây là lần đầu tiên Seoul công bố lập trường chính thức.Bộ Môi trường giải thích: hiện tại, nếu muốn nhập khẩu tro than đá, khi khai báo phải xuất trình phiếu phân tích thành phần kim loại nặng và kết quả kiểm tra chất phóng xạ; mỗi lần thông quan phải nộp kết quả đo lường chất phóng xạ sơ bộ của nhà nhập khẩu. Nếu như trước đây, các đơn vị nhập tro than đá chỉ cần nộp các hồ sơ này mỗi quý một lần, thì sắp tới, tất cả các lô hàng thông quan sẽ được kiểm tra và có biện pháp xử lý nếu phát hiện có vấn đề.Chính phủ có kế hoạch sẽ thiết lập hệ thống kiểm tra phối hợp giữa cơ quan Hải quan, Bộ Môi trường, Sở Môi trường ở các địa phương, Tổng công ty môi trường Hàn Quốc. Theo đó, các cơ quan trên sẽ trực tiếp kiểm tra thành phần kim loại nặng, đo đạc lượng tia phóng xạ, hoặc lấy mẫu thử gửi cơ quan chuyên môn kiểm tra.Hàng năm, có khoảng 400 đơn hàng thông quan chất thải tro than đá. Các công ty sản xuất xi măng trong nước nhập khẩu tro than đá từ nhà máy nhiệt điện của Nhật Bản về làm nguyên liệu sản xuất.Theo tài liệu báo cáo của cơ quan Hải quan trình lên nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, thuộc Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội Yoo Seung-hee, từ năm 2009 cho đến 6 tháng đầu năm nay, Hàn Quốc đã nhập khẩu tổng cộng 11,827 triệu tấn tro than đá, trong đó từ Nhật Bản là 11,826 tấn.Bộ Môi trường cho biết lượng nhập chất phế thải trong năm ngoái là 2,535 triệu tấn, trong đó tro than đá chiếm hơn một nửa là 1,268 tấn. Theo tiêu chuẩn quản lý hiện hành, nồng độ chất phóng xạ trong tro than đá như Cs-134, Cs-137, I-131 dưới 0.1Bq/g, lượng tia phóng xạ phải dưới 0.3μSv/h. Ngoài ra, các kim loại nặng phải tuân thủ với hàm lượng như sau: chì (150mg/kg), đồng (800mg/kg) và Cadmium (50mg/kg).Để giảm thiểu thiệt hại cho ngành công nghiệp trong nước, Bộ Môi trường có kế hoạch xây dựng cơ chế thảo luận giữa doanh nghiệp sản xuất than đá và nhà náy điện, xúc tiến phương án tái sử dụng tro than đá thải ra trong nước, và tìm kiếm nguồn cung thay thế.