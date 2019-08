Samsung đạt thị phần cao nhất thị trường DRAM toàn cầu trong vòng 6 quý

Photo : YONHAP News

Hãng DRAMeXchange/TrendForce, một tổ chức chuyên điều tra thị trường về lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) có trụ sở tại Đài Loan, ngày 9/8 công bố báo cáo cho biết doanh số thị trường bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) toàn cầu trong quý II năm nay đạt 14,84 tỷ USD, giảm 9,1% so với quý trước.Mức giảm quý II đã được cải thiện hơn so với mức giảm 28,6% trong quý I. Xu hướng giảm được phân tích là bởi nhu cầu và giá thành DRAM vẫn tiếp tục giảm kể từ nửa cuối năm ngoái.Xét theo doanh nghiệp, doanh thu của hãng điện tử Samsung đạt 6,78 tỷ USD, chiếm thị phần 45,7%, tiếp tục vững vàng vị trí thứ nhất. Mặc dù doanh thu của hãng giảm 2,7%, nhưng ngược lại, thị phần lại tăng 3%, mức cao nhất trong vòng 6 quý, kể từ sau quý IV năm 2017 (46%). Vào quý IV năm ngoái, thị phần của Samsung giảm xuống 41,3%, nhưng đã liên tục tăng cho tới quý II vừa qua.Hãng SK Hynix của Hàn Quốc có doanh thu đạt 4,26 tỷ USD, giảm 12,6% so với quý I. Thị phần của hãng đạt 28,7%, giảm 1,2%.Trong khi đó, doanh thu của hãng Micron Technology (Mỹ) đạt 3,04 tỷ USD, giảm tới 19,1%, được phân tích là do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thị phần của hãng này đạt 20,5%, giảm 2,5%.DRAMeXchange nhận định nhiều khả năng doanh thu thị trường DRAM toàn cầu sẽ tiếp tục giảm trong quý III năm nay. Mặc dù bước sang tháng 7, giá DRAM đã tăng do mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật xoay quanh vấn đề quy chế xuất khẩu mặt hàng vật liệu chíp bán dẫn, nhưng nhu cầu trên thị trường vẫn tiếp tục giảm.Thị phần của hai hãng điện tử Hàn Quốc là Samsung và SK Hynix gộp lại vẫn đều đặn đạt ngưỡng 70%, dẫn đầu thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, việc Nhật bản siết chặt quy chế với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc gần đây, sự trỗi dậy của các doanh nghiệp chíp bán dẫn Trung Quốc, có thể đe dọa vị thế của hai hãng này.