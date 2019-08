BTS bán được hơn 1 triệu đĩa đơn tại Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Theo danh sách những đĩa đơn đoạt “Đĩa Vàng” trong tháng 7 được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Nhật Bản (Recording Industry Association of Japan – RIAJ) công bố vào ngày 9/8, đĩa đơn thứ 10 của nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) phát hành tại nước này mang tên "Lights/Boy With Luv" đã bán được hơn 1 triệu đĩa, đạt chứng nhận "Million".Công ty quản lý của BTS là Big Hit Entertainment cho biết BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên, cũng như là nghệ sĩ nam nước ngoài đầu tiên, đạt được chứng nhận này.Cho tới nay, trong các ca sĩ Hàn Quốc, nữ ca sĩ BoA và nhóm nhạc "Thời đại thiếu nữ" (SNSD) từng bán được hơn 1 triệu album tại Nhật Bản. Trong các ca sĩ nước ngoài, nữ ca sĩ Mariah Carey hay Celine Dion từng có đĩa đơn phát hành được hơn 1 triệu bản tại Nhật Bản.Trước đó, đĩa đơn thứ 7 của BTS phát hành tại Nhật Bản mang tên "Máu, Mồ hôi, Nước mắt" từng được chứng nhận "Platinum", tức phát hành trên 250.000 đĩa. Đĩa đơn thứ 8 mang tên "MIC Drop/DNA/Crystal Snow" và album chính thức thứ ba "FACE YOURSELF", đĩa đơn thứ 9 "FAKE LOVE/Airplane pt.2" đều đạt được danh hiệu "Double Platinum", tức bán ra được trên 500.000 đĩa.Đĩa đơn "Lights/Boy With Luv" ngay sau khi được phát hành tại Nhật Bản, đã liên tiếp càn quét vị trí thứ nhất bảng xếp hạng Oricon của của nước này ở hạng mục đĩa đơn.