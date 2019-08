Quân đội Hàn-Mỹ nhất trí hỗ trợ tạo lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo đã có cuộc hội đàm kéo dài khoảng 2 tiếng với người đồng cấp Mỹ Mark Esper tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.Trong thông cáo báo chí công bố sau cuộc họp, Bộ Quốc phòng cho biết hai Bộ trưởng đã thảo luận về các vấn đề nổi cộm trong quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, như tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và việc xúc tiến chuyển giao quyền tác chiến thời chiến.Hai bên đã chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh bán đảo Hàn Quốc và khu vực gần đây, tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực về mặt ngoại giao của Chính phủ hai nước, nhằm phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Được biết, hai bên cũng đã đề cập tới vụ Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo kiểu mới, hay việc máy bay quân sự Nga và Trung Quốc xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc (KADIZ).Hai Bộ trưởng đánh giá quân đội hai nước đã đạt được tiến triển trong việc thỏa mãn các điều kiện cần thiết để Washington chuyển giao quyền tác chiến thời chiến cho Seoul. Hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về kết quả kiểm chứng năng lực tác chiến cơ bản của Bộ Tư lệnh liên quân tương lai tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) vào cuối năm nay.Ngoài ra, hai Bộ trưởng cũng đã đề cập tới Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật và tình hình tại eo biển Hormuz.Theo đó, Mỹ đã đề nghị Hàn Quốc cùng nỗ lực vì "tự do hàng hải" của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đáp lại, Seoul cho biết nhiều tàu thuyền trong nước cũng đang đi qua eo biển này, nên đang xem xét nhiều phương án để bảo vệ tàu thuyền của nước mình. Một quan chức Bộ Quốc phòng khẳng định Mỹ vẫn chưa chính thức đề nghị Hàn Quốc cử lực lượng tới eo Hormuz.Liên quan tới Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh hiệp định này là cần thiết nhằm đảm bảo hợp tác an ninh ba bên Hàn-Mỹ-Nhật. Trong khi đó, Hàn Quốc đã giải thích về tình hình trong nước sau vụ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, cho biết sẽ xem xét tổng hợp tình hình để đưa ra kết luận về thỏa thuận này.Đặc biệt, quan chức Bộ Quốc phòng khẳng định, bên đã không thảo luận về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc, vốn được cho là nghị sự trọng tâm trong cuộc họp.