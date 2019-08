Tổng thống Trump tự ca ngợi bản thân về việc nâng khoản chia sẻ chi phí quân sự của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong một sự kiện quyên góp cho chiến dịch tái tranh cử vào ngày 9/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu rằng việc nâng khoản đóng góp của Seoul trong chi phí cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc là không khó.Tờ nhật báo Bưu điện New York của Mỹ đưa tin: trong sự kiện này, ông Trump chia sẻ rằng hồi nhỏ, ông từng cùng cha mình đi thu tiền cho thuê chung cư. Tổng thống Mỹ ví việc nhận thêm 1 tỷ USD từ Hàn Quốc còn dễ hơn thu 114,13 USD tiền cho thuê chung cư ở Brooklyn, New York khi đó.Giới phân tích cho rằng Tổng thống Trump đang tự ca ngợi bản thân về việc tăng khoản gánh vác của Seoul đối với chi phí quân sự cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.Trong vòng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ lần thứ XX diễn ra vào đầu năm nay, hai bên đã đạt được thỏa thuận là Seoul gánh vác 1.038,9 tỷ won (hơn 854 triệu USD), tăng 8,2% so với năm ngoái, thấp hơn con số mà Washington đưa ra là 1 tỷ USD.Tổng thống Trump còn phát biểu rằng kinh tế Hàn Quốc đang rất phát triển, nên tại sao Mỹ lại phải gánh chi phí cho việc bảo vệ nước này.Khi nói về quá trình đàm phán của bản thân, ông Trump còn "nhại" giọng nói của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tờ Bưu điện New York cho rằng Tổng thống Mỹ đang trêu đùa các nước đồng minh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Liên minh châu Âu (EU).Bên cạnh đó, Tổng thống Trump thông báo đã nhận được một bức thư tuyệt vời từ Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong tuần qua, nhấn mạnh về tình bạn giữa hai nhà lãnh đạo. Ngoài ra, người đứng đầu Nhà Trắng tiếp tục lập luận rằng nếu ông không trở thành Tổng thống Mỹ thì có thể đã xảy ra một cuộc chiến tranh với Bắc Triều Tiên.