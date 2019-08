Photo : YONHAP News

Gregg Brazinsky, Giáo sư chuyên ngành lịch sử và các vấn đề quốc tế thuộc trường Đại học George Washington (Mỹ) ngày 11/8 (giờ địa phương) đã có bài xã luận trên tờ Bưu điện Washington (WP) với nhan đề "Việc Nhật Bản không biết chuộc lại những tội lỗi trong quá khứ, đe dọa như thế nào tới nền kinh tế thế giới?".Trong đó, Giáo sư Brazinsky chỉ ra rằng việc Tokyo không biết hối lỗi về các vấn đề trong quá khứ, hòa giải với các nước láng giềng, đang trở thành nguyên nhân uy hiếp tới kinh tế toàn cầu.Liên quan đến mâu thuẫn Hàn-Nhật, Giáo sư người Mỹ nhận định những hành vi tàn nhẫn của Nhật Bản trong Thế chiến II đã đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản đi đến bờ vực của chiến tranh kinh tế. Nguyên nhân sự việc xuất phát từ sự vênh lệch quan điểm giữa hai bên xung quanh những vấn đề trong quá khứ. Nếu Tokyo không giải quyết dứt điểm những tội lỗi trong chiến tranh, thì điều này có thể tác động đến nền kinh tế vượt ra khỏi khu vực Đông Á.Theo Giáo sư Brazinsky, năm 1945, khi can thiệp vào vấn đề bán đảo Hàn Quốc đang bị đế quốc Nhật chiếm đóng, Mỹ đã không đặt vấn đề hòa giải giữa Nhật Bản và các nạn nhân lên hàng đầu, mà chỉ tập tập trung vào việc ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản. Washington hối thúc Seoul và Tokyo nhanh chóng giải những tranh chấp về mặt lịch sử.Trong quá trình này, năm 1965, được sự hỗ trợ của Chính phủ Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson, Hàn Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản, ký kết Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật. Tuy nhiên, hiệp định đã khiến cho các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến mất quyền được nhận bồi thường từ Chính phủ Nhật Bản. Khi Hàn Quốc đạt được một thể chế chủ nghĩa dân chủ về mặt quân sự, hiệp định này đã không còn thỏa đáng nữa. Giáo sư cho rằng việc duy trì "ngọn lửa giận dữ" về các vấn đề trong quá khứ, có thể trở thành vũ khí chính trị hữu dụng trong tương lai.Đặc biệt, Giáo sư Brazinsky cũng chỉ ra rằng Tokyo đã không cho thấy có thái độ và nỗ lực hối lỗi. Khác với Đức, Nhật Bản không xây dựng các công trình kỷ niệm hay bảo tàng để giáo dục về những hành vi tàn bạo của Thế chiến II. Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe có một cái nhìn cứng rắn hơn về các vấn đề lịch sử so với những người tiền nhiệm.Hơn nữa, ông Brazinsky nhận định Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, kể cả khi mâu thuẫn song phương có được giải quyết đi chăng nữa, nhưng nếu Tokyo vẫn không nỗ lực hòa giải với các nước láng giềng về các vấn đề lịch sử, thì châu Á sẽ luôn bất an về một cuộc khủng hoảng kinh tế hoặc quân sự khác.