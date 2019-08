Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản nhận định rằng biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc của Chính phủ nước này vừa là một trong những thay đổi trong chính sách quản lý thương mại, mặt khác là còn mang tính chất là biện pháp cấm vận kinh tế mang tính "trả đũa".Báo Tokyo ngày 10/8 cho rằng hai tháng sau khi Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết về vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến, nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ tự do Nhật Bản đã phác thảo kịch bản trừng phạt Seoul như ngừng cung cấp khí ăn mòn (hydro florua).Tờ báo này còn phân tích rằng Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe đã chuẩn bị biện pháp cấm vận Hàn Quốc từ 6 tháng trước, nhưng đến nay lại phủ nhận, là một điều vô lý.Tờ báo cho biết trong một cuộc họp vào ngày 11/1 năm nay, nghị sĩ đảng cầm quyền Dân chủ tự do Masaaki Akaike đã đề xuất phương án trừng phạt kinh tế dựa vào ba yếu tố "con người, hàng hóa và tiền", cụ thể là ngừng cung cấp các vật tư chiến lược như khí ăn mòn. Cùng tham dự cuộc họp này, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định Phủ Thủ tướng, cũng như Chính phủ đang nghiên cứu, xem xét sẽ áp dụng biện pháp như thế nào đối với Hàn Quốc. Do đó, tờ Tokyo nhận định: dường như biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu công nghệ cao sang Seoul từ tháng trước, được tiến hành theo đề xuất của nghị sĩ Masaaki Akaike.Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko thông báo Tokyo đã cấp phép xuất khẩu cho một đơn hàng đầu tiên với một trong ba mặt hàng bị siết chặt quy định xuất khẩu sang Hàn Quốc. Động thái này được phân tích là nhằm bác bỏ lập trường của Seoul cho rằng hành động của Tokyo là biện pháp cấm xuất khẩu vô lý.Liên quan đến căng thẳng thương mại Hàn-Nhật, Thủ tướng Shinzo Abe ngày 6/8 cho rằng Hàn Quốc đang phá vỡ các điều ước quốc tế, đơn phương vi phạm Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật. Trên thực tế, điều này là nhằm xác nhận biện pháp hạn chế xuất khẩu vừa qua là biện pháp trừng phạt Seoul do vị phạm cam kết song phương.Tờ Tokyo cũng chỉ trích những tuyên bố trước đó của quan chức Chính phủ Nhật Bản, gồm Thủ tướng Abe, Bộ trưởng Hiroshige Seko và Phó Thủ tướng Aso Taro cho rằng biện pháp siết chặt quy định xuất khẩu vật liệu sang Hàn Quốc không phải là biện pháp cấm vận kinh tế, là rất vô lý.