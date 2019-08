Photo : YONHAP News

Phát biểu trên một chương trình phát thanh của đài TBS ngày 12/8, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong cho biết, hiện tại Hàn Quốc đang nhập khẩu 1.194 vật tư chiến lược từ Nhật Bản. Chính phủ đã tiến hành phân tích và thấy rằng số lượng những mặt hàng chịu ảnh hưởng từ việc Tokyo loại Seoul khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu, là không nhiều.Ông Kim nhấn mạnh kết quả phân tích trên là lý do khiến Tổng thống Moon Jae-in phát biểu rằng Hàn Quốc có thể "thắng" được Nhật Bản. Các doanh nghiệp hàng đầu trong nước ở lĩnh vực chíp bán dẫn, màn hình, ô tô, đóng tàu có nền tảng rất vững chắc, nên các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở lĩnh vực phụ tùng và linh kiện, cũng có thể cùng vượt qua khó khăn lần này.Trong khi đó, Tokyo cũng có nhiều lĩnh vực đang phải phụ thuộc vào Seoul, điển hình là mặt hàng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM). Hiện tại, doanh nghiệp Hàn Quốc đang chiếm 72,4% thị phần DRAM toàn cầu. Trong trường hợp nguồn cung bị ngưng trệ khoảng hai tháng, chắc chắn ảnh hưởng tới quá trình sản xuất 230 triệu smartphone trên toàn thế giới. Chính phủ Hàn Quốc đang nắm trong tay "quân bài" quan trọng này. Tuy nhiên, theo ông Kim, biện pháp đối phó hữu hiệu nhất chính là nhân cơ hội này, vượt lên trên Nhật Bản về lĩnh vực vật liệu, linh kiện và công nghệ trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.Bên cạnh đó, Phó Chánh Văn phòng Kim cho rằng Hàn Quốc cũng cần phải tăng cường sức mạnh quốc phòng. Trong khi Trung Quốc đang sở hữu hơn 30 vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích trinh sát, Nhật Bản là 8 chiếc, thì Hàn Quốc lại không hề có cái nào. Nếu Seoul phụ thuộc vào bên ngoài cả ở lĩnh vực an ninh, thì khó không tránh khỏi việc phát sinh vấn đề tương tự như lĩnh vực linh kiện, vật liệu.Ngân sách quốc phòng năm nay đã tăng 8,2% so với năm ngoái và năm 2020 dự kiến sẽ tăng thêm 7,6%. Thời gian tới, Hàn Quốc cần phải liên tục đầu tư ở lĩnh vực quốc phòng.Ông Kim cũng một lần nữa khẳng định, trong chuyến thăm Washington vào tháng trước, ông không hề đề nghị Mỹ đóng vai trò trung gian trong vụ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu, mà chỉ giới thiệu với giới chức Mỹ về phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, nhấn mạnh rằng quyền đòi bồi thường của các nạn nhân về hành vi vô nhân đạo thời chiến, vẫn còn hiệu lựcLiên quan tới Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, ông Kim nêu rõ Chính phủ sẽ tiếp tục xem xét một cách cẩn trọng.