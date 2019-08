Người tiêu dùng tẩy chay đồ chăm sóc trẻ em Nhật Bản

Photo : KBS News

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đã kéo dài hơn một tháng qua, sau khi Tokyo tuyên bố siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. Giờ đây, làn sóng này đang lan rộng sang cả những mặt hàng chăm sóc trẻ em, như bỉm, sữa, cho tới những mặt hàng liên quan tới sở thích như máy chơi điện tử.Trang mua sắm trực tuyến "11st" ngày 11/8 cho biết trong vòng từ ngày 7/7 tới ngày 6/8, doanh số mặt hàng bỉm từ các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản đã giảm tới 48% so với cùng kỳ một năm trước.Một số trang mua sắm trực tuyến khác cũng cho biết doanh số bỉm nhập khẩu từ Nhật Bản trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 8/8, đã giảm 15% so với năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu các mặt hàng bỉm thay thế khác được giới thiệu trên các trang web tẩy chay hàng Nhật, lại tăng tới 73%.Thông thường, bỉm hay sữa bột cho trẻ em là những mặt hàng mà các ông bố, bà mẹ khi đã lựa chọn mua một lần thì sẽ hiếm khi thay thế bằng sản phẩm khác. Tuy nhiên, do mâu thuẫn Hàn-Nhật kéo dài, ngày càng nhiều người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm thay thế khác không phải hàng Nhật Bản.Mặt khác, một trang mua sắm trực tuyến chuyên về máy chơi điện tử cầm tay từ Nhật Bản cho biết doanh số bán hàng đã giảm mạnh tới 60% so với một năm trước.Số lượt tìm kiếm các thương hiệu đồ thể thao của Nhật Bản cũng đã giảm 34%. Doanh số các mặt hàng phụ kiện chơi golf từ thương hiệu nổi tiếng của "xứ sở hoa anh đào" đã giảm tới hơn 10%.Đặc biệt, số lượt tìm kiếm các mặt hàng Nhật Bản vốn được người dân trong nước ưa chuộng như kẹo dẻo, nước rửa tay dành cho trẻ em, mỹ phẩm cho nam giới, cũng giảm gần một nửa.Mặt khác, trên thị trường mua sắm trực tuyến, còn xuất hiện các mặt hàng có dán mác "NO Japan", thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.