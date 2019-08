Đồng won mất 5% giá trị chỉ trong một tháng

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 11/8 cho biết giá trị đồng won của Hàn Quốc tính tới ngày 7/8 đã giảm tới 5% so với cuối tháng 6.Tỷ giá hối đoái won-USD tăng từ mức 1.154,7 won ăn 1 USD lên mức 1.214,9 won đổi 1 USD. Theo đó, giá trị của đồng won có mức giảm lớn thứ ba trong số 10 nền kinh tế lớn mới nổi (Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Bra-xin, Argentina, Mexico, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Phi), đứng sau đồng rand của Nam Phi (6,3%), và đồng peso của Argentina (6,6%).Nguyên nhân chính khiến giá trị tiền tệ của các nước mới nổi giảm mạnh là do chịu tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, và việc Mỹ chỉ định Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ. Ngoài nguyên nhân này ra, Hàn Quốc còn chịu tác động kép từ biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu của Nhật Bản.Nền kinh tế Hàn Quốc phụ thuộc 27,5% vào thương mại, cao thứ ba trong G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn). Trong đó, Mỹ và Trung Quốc là hai đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Tình hình xuất khẩu trì trệ, nghi ngờ về nền tảng kinh tế dâng cao, đã làm tăng tỷ giá hối đoái.Một quan chức BOK cho biết tỷ giá hối đoái đã tăng đáng kể do xung đột thương mại ngày càng nghiêm trọng giữa Washington và Bắc Kinh, kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) không tốt như dự đoán.Trong bối cảnh này, đa số các ý kiến đều nhận định rằng tỷ giá hối đoái won-USD sẽ tiếp tục tăng trong thời gian trước mắt, tùy vào tình hình có thể lên tới 1.250 won đổi 1 USD. Nguyên nhân là do đồng won có liên quan chặt chẽ đến việc đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Nếu mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài, dự kiến sẽ dẫn đến sự mất giá mạnh của đồng Nhân dân tệ, khiến tỷ giá hối đoái tăng lên.