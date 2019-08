Nhật Bản đề cập hời hợt về Hàn Quốc trong

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết, trong bản sơ thảo "Sách trắng Quốc phòng năm 2019", Tokyo đã đề cập đến Hàn Quốc ở vị trí thứ tư sau Úc, Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).Về vấn đề hợp tác đảm bảo an ninh, Nhật Bản sẽ trình bày kết quả giao lưu hợp tác với các nước khác ngoài Mỹ. Trong "Sách trắng Quốc phòng" năm ngoái, Hàn Quốc được nhắc tới ở vị trí thứ hai sau Úc.Liên quan đến vấn đề này, hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản giải thích rằng trình tự đề cập thể hiện tầm quan trọng của các nước. Việc Hàn Quốc bị đề cập lùi lại về phía sau trên thực tế có nghĩa là bị "hạ cấp". Đây là một tuyên bố rõ ràng về lập trường của Tokyo liên quan tới mối quan hệ căng thẳng với Seoul trong vấn đề an ninh, để ngỏ khả năng quan hệ an ninh song phương có thể trở nên xấu đi trong bối cảnh nảy sinh vấn đề gia hạn Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA)."Sách trắng Quốc phòng" năm nay của Nhật Bản dự kiến sẽ đề cập đến vấn đề mâu thuẫn với Hàn Quốc hơn là vấn đề hợp tác an ninh giữa hai bên. Trong bản thảo có đề cập mâu thuẫn liên quan đến việc tàu chiến Hàn Quốc chĩa ra-đa điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra của Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản, việc Seoul yêu cầu Tokyo hạn chế giương quân kỳ trên tàu của Lực lượng phòng vệ trên biển, và nội dung tiếp tục đề nghị Hàn Quốc có biện pháp đối ứng thỏa đáng.Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn khẳng định sẽ liên kết chặt chẽ với Hàn Quốc trong đối phó vấn đề Bắc Triều Tiên.Mặc dù có đề cập đến những vấn đề mâu thuẫn Hàn-Nhật, nhưng điểm khác lớn nhất là "Sách trắng Quốc phòng" của Nhật Bản năm nay đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hai bên cùng nhau phát triển hướng tới tương lai.