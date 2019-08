Quân đội miền Nam sở hữu vũ khí hiện đại vượt trội miền Bắc

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới ngày 12/8, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống khẳng định Hàn Quốc cũng đang sở hữu những vũ khí mà Bắc Triều Tiên đang thử nghiệm.Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến lo ngại về tình hình an ninh sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã hoàn tất phát triển vũ khí kiểu mới. Quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh hệ thống vũ khí của Hàn Quốc hiện đại hơn nhiều so với vũ khí của miền Bắc, bác bỏ nội dung một số hãng truyền thông đưa tin rằng năng lực phòng thủ của quân đội đang suy giảm.Quan chức Phủ Tổng thống khẳng định quân đội hoàn toàn có thể đối phó với mối đe dọa tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên, với trọng tâm là hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot.Bên cạnh đó, quan chức này cho biết trong năm nay, ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc là 46.700 tỷ won (38,4 tỷ USD), tăng 8,2% so với năm ngoái, cao hơn nhiều so với mức tăng bình quân của các Chính phủ tiền nhiệm, như Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye là 4,1%, Tổng thống Lee Myung-bak là 5,2%. Bản thân Tổng thống Moon Jae-in khi tham gia các lịch trình quân sự cũng thường xuyên đề cập đến việc "gìn giữ hòa bình bằng sức mạnh".Liên quan tới việc Bắc Triều Tiên ngày 11/8 ra tuyên bố dưới danh nghĩa Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Kwon Jong-gun, chỉ trích cuộc tập trận chung của liên quân Hàn-Mỹ, quan chức này nhận định nội dung của tuyên bố cho thấy miền Bắc sẽ chịu đàm phán sau khi cuộc tập trận này kết thúc.