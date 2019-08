Hàn Quốc bị thiệt hại nặng nhất từ các vụ tấn công mạng của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhận định Hàn Quốc là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ tấn công mạng của miền Bắc.Hãng tin AP (Mỹ) cho biết Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đã tiến hành điều tra ít nhất 35 vụ tấn công mạng tại 17 quốc gia, phỏng đoán là do Bình Nhưỡng thực hiện, và gửi báo cáo lên Hội đồng bảo an. Theo báo cáo, Hàn Quốc chịu thiệt hại nặng nề nhất với 10 vụ tấn công, tiếp đến là Ấn Độ với 3 vụ, Bangladesh và Chile cùng bị 2 vụ.Thông qua các vụ tấn công mạng nhằm vào các ngân hàng và các sở giao dịch tiền ảo (tiền kỹ thuật số), Bình Nhưỡng được cho là đã thu về tối đa là 2 tỷ USD. Tuy nhiên, báo cáo không nêu rõ mức thiệt hại cụ thể của từng nước.Đây là một báo cáo định kỳ nửa năm do nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thực hiện, được gửi cho các nước thành viên Hội đồng bảo an xem xét. Nếu không có kiến nghị nào, báo cáo sẽ được thông qua vào đầu tháng 9 tới.