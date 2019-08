Sản phẩm kỷ niệm Quốc khánh của thương hiệu trong nước bán chạy

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc nhằm phản đối biện pháp hạn chế xuất khẩu vật liệu của Tokyo, một số sản phẩm giới hạn do các thương hiệu trong nước tung ra nhân dịp lễ Quốc khánh (15/8), đang được tiêu thụ rất tốt."Áo phông chiến dịch 15/8" do hãng Topten10, thương hiệu sản xuất và phân phối (SPA) trong nước, tung ra vào đầu tháng 7, tính đến gần đây đã bán được 95% trong tổng số 10.000 chiếc theo kế hoạch. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Topten10 cũng đã đưa ra thị trường mặt hàng áo phông kỷ niệm 100 năm Phong trào độc lập 1/3.Nhờ sức hút của chiến dịch này mà doanh thu của Topten10 trong tháng 7 đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Một nhân viên của Topten10 cho biết do hiệu ứng của phong trào tẩy chay hàng Nhật thời gian qua, người tiêu dùng quan tâm hơn đến áo phông kỷ niệm lễ Quốc khánh của hãng. Nhờ đó mà doanh thu trong tháng 7, tháng vốn được xem thời kỳ ế ẩm trong năm của thị trường thời trang, vẫn tăng trưởng tốt.Ngoài ra, Topten10 cũng có kế hoạch tặng áo lót và áo ấm cho các nạn nhân bị ép mua vui cho binh lính Nhật trong thời chiến và Hội đồng khắc ghi chính nghĩa vào ngày 14/8.Bên cạnh đó, nhân dịp lễ Quốc khánh, từ ngày 5/8, thương hiệu văn phòng phẩm trong nước Monami cũng tung ra gói hàng đặt trước "FX 153". Chỉ một ngày sau đó (6/8), khoảng 7.000 set sản phẩm đã được bán thông qua các trang bán hàng trực tuyến. Tiếp đó, doanh nghiệp còn bổ sung thêm 1.000 set, nâng tổng số hàng bán ra lên 8.000 set.Ngày 11/8, Monami cũng bán được 1.000 set hàng với tên gọi "153 Mugunghwa", và dự kiến sẽ bán tiếp 1.000 set hàng này nữa trong ngày 15/8 tới.Một nhân viên của hãng Monami nhận định phong trào tẩy chay hàng Nhật ngày càng nóng, khiến mối quan tâm của người tiêu dùng đối với các mặt hàng trong nước tăng. Do đó, đây là thời điểm mà các thương hiệu trong nước cần phải nỗ lực trên mọi phương diện, để tăng doanh số.