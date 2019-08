Photo : YONHAP News

Truyền thông Nhật Bản đồng loạt đưa tin về việc Chính phủ Hàn Quốc ngày 12/8 đã xóa tên nước này khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi về quy trình xuất khẩu.Cùng với việc đưa tin nóng về sự kiện trên, đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) dẫn lời một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao nước này cho biết Tokyo sẽ xác định rõ lý do, nội dung cụ thể trong quyết định của Seoul, đánh giá tình hình một cách sáng suốt trong thời gian tới.Báo Nihon Keizai chuyên về kinh tế của Nhật Bản phân tích quyết định của Seoul có thể là một biện pháp trả đũa sau khi Tokyo loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" gần đây. Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Masahisa Sato trên trang Twitter cá nhân đã viết rằng nếu đây là một biện pháp trả đũa thì có thể coi Seoul đã vi phạm quy định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Trong khi đó, hãng tin Kyodo cho biết dư luận quốc tế đang ngày càng quan ngại về tình hình quan hệ Hàn-Nhật xấu đi. Cùng với mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, mâu thuẫn Hàn-Nhật là tác nhân lớn nhất khiến triển vọng kinh tế Nhật Bản rơi vào tình cảnh u ám.Hãng tin này còn dẫn một kết quả khảo sát tiến hành với 122 doanh nghiệp lớn của Nhật Bản gần đây, trong đó chỉ có 23% doanh nghiệp nhận định nền kinh tế sẽ dần tốt lên, thấp hơn hẳn so với tỷ lệ 77% của kết quả khảo sát một năm trước, cho thấy giới doanh nghiệp đang bất an cao độ. Đặc biệt, vào tháng 10 tới đây, Tokyo sẽ nâng thuế tiêu thụ từ 8% lên 10%, dự kiến sẽ khiến tiêu dùng trong nước còn trở nên trì trệ nghiêm trọng hơn.