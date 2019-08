Đề cao cảnh giác bất ổn thị trường do thông tin giả

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp Nội các vào ngày 13/8 tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh cần phải đề cao cảnh giác về những tin tức giả vô căn cứ, hay các thông tin giả mạo sai sự thật, dự báo quá đà. Đây vừa không phải là những phán đoán đúng đắn, vừa làm dấy lên tâm lý bất an trên thị trường, thậm chí gây hại cho nền kinh tế.Tổng thống nêu rõ các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế vẫn duy trì đánh giá tín nhiệm với Hàn Quốc, cho thấy nền tảng của nền kinh tế là rất vững chắc. Trong tháng trước, hãng Moody's và cách đây mấy ngày là hãng Fitch, xếp hạng tín nhiệm Hàn Quốc ở mức "AA-", tức mức ổn định, cao hơn hai bậc so với Nhật Bản.Mặc dù động lực tăng trưởng của nền kinh tế đã chậm đi do các yếu tố bất ổn bên ngoài lan rộng, nhưng các hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế vẫn đánh giá tích cực về xu hướng tăng trưởng vững vàng, tỷ lệ nợ quốc gia thấp, chính sách tài chính, tiền tệ của Hàn Quốc.Tổng thống nhấn mạnh thời gian không chờ đợi Hàn Quốc. Nếu Seoul chần chừ, so đo về lợi ích, thì sẽ khó nâng cao được sức cạnh tranh toàn ngành công nghiệp và nền kinh tế, trong bối cảnh thị trường toàn cầu đang thay đổi một cách nhanh chóng và các quốc gia chạy đua khốc liệt. Do đó, Chính phủ cần phải đẩy nhanh tốc độ ra quyết định và triển khai chính sách.Một mặt, các ban ngành Chính phủ cần dốc toàn lực đối phó với quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, mặt khác đồng thời thực thi các chính sách nhằm nâng cao sức sống cho toàn bộ nền kinh tế, đẩy nhanh đầu tư.Đặc biệt, Chính phủ cần hợp tác xúc tiến trọng điểm với chính quyền các địa phương ở lĩnh vực đầu tư hạ tầng kinh tế-xã hội, bởi đây là lĩnh vực sẽ giúp nâng cao chất lượng đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế địa phương, góp phần tạo việc làm, "một mũi tên trúng ba đích".Theo Tổng thống Moon, vai trò của ngân sách là hết sức quan trọng trong thời điểm hiện nay, nhằm tăng cường sức cạnh tranh cho ngành công nghiệp vật liệu, linh kiện, đối phó với các yếu tố rủi ro bên ngoài. Tổng thống chỉ thị các ban ngành Chính phủ cần chuẩn bị sẵn sàng, thể hiện quyết tâm về mặt chính sách trong dự thảo ngân sách năm sau, nhằm vực dậy nền kinh tế.