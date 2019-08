Quan chức Mỹ lo ngại các động thái khiêu khích tên lửa của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn với báo giới qua điện thoại ngày 13/8 (giờ địa phương), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson, đã bày tỏ lo ngại về các hoạt động liên quan đến tên lửa của Bắc Triều Tiên gần đây, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục lên án các vụ phóng tên lửa của miền Bắc.Thứ trưởng Thompson nhấn mạnh Washington sẽ hợp tác với các nước đồng minh và cộng đồng quốc tế để củng cố chiến lược gây áp lực lên Bình Nhưỡng.Với tư cách là Thứ trưởng phụ trách về kiểm soát vũ khí và an ninh, bà Thompson thường đưa ra các lập trường theo nguyên tắc. Tuy nhiên, phát biểu lần này có phần khác so với phản ứng của Tổng thống Donald Trump về vấn đề hàng loạt các động thái khiêu khích gần đây của miền Bắc. Trong thời gian qua, Tổng thống Trump vẫn cho rằng các vũ khí Bình Nhưỡng phóng đều là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, không uy hiếp tới lãnh thổ nước Mỹ.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Thompson khẳng định sẽ tiếp tục phương án thúc đẩy khôi phục đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng cho biết sẽ khích lệ công tác khôi phục đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều do Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên Stephen Biegun dẫn dắt. Động thái này được xem là nhằm khẳng định rằng Đặc phái viên Biegun sẽ tiếp tục đảm trách đàm phán cấp chuyên viên với miền Bắc trong thời gian tới, trong bối cảnh có ý kiến cho rằng ông này sắp được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Nga.Tuy nhiên, bà Thomson đã tránh trả lời câu hỏi liên quan đến những tranh cãi xung quanh kế hoạch của Mỹ về việc triển khai tên lửa tầm trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc.