Hãng mỹ phẩm Nhật Bản bác phản đối của dư luận Hàn Quốc

Photo : KBS News

Ngày 14/8, kênh Youtube "DHC TV" của hãng mỹ phẩm Nhật Bản DHC đưa ra lập trường rằng video mà hãng này đăng tải là những lời phê bình chính đáng, căn cứ trên sự thật, thuộc phạm vi tự do ngôn luận.Kênh này yêu cầu truyền thông Hàn Quốc nêu rõ cụ thể nội dung nào trong video đã đăng tải là "gây hấn" và "bóp méo lịch sử", thay vì chỉ trích một cách chung chung.Ngoài ra, hãng này còn lấy làm tiếc về làn sóng tẩy chay sản phẩm của hãng DHC, dẫn đầu là giáo sư Seo Kyung-duk của Đại học nữ Sungshin.DHC khẳng định các sản phẩm hay dịch vụ do công ty DHC Hàn Quốc cung cấp không liên quan trực tiếp tới nội dung trên kênh "DHC TV". Vậy nhưng, việc người dân Hàn Quốc tẩy chay sản phẩm của hãng là "trái với lẽ thường", không khác nào "phong tỏa ngôn luận".DHC TV khẳng định điều mà họ mong muốn là tạo ra một không gian ngôn luận tự do, không bị khuất phục bởi bất cứ sức ép nào.Về điều này, công ty DHC Hàn Quốc ngày 13/8 đã ra văn bản xin lỗi, khẳng định công ty không đồng ý với nội dung đăng tải trên kênh DHC TV, đồng thời cho biết sẽ liên tục đề nghị với công ty mẹ dừng đăng tải các nội dung gây hiềm khích với Hàn Quốc.