Tăng 299.000 lao động có việc làm trong tháng 7

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/8 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 7 năm 2019". Theo đó, trong tháng trước, số lao động có việc làm đạt 27.383.000 người, tăng 299.000 người so với một năm trước.Đây là mức tăng cao nhất trong vòng một năm rưỡi qua, sau mức tăng 334.000 người vào tháng 1 năm 2018. Như vậy, nối tiếp tháng 5 và tháng 6, lao động có việc làm đã ba tháng liên tục duy trì ở ngưỡng tăng trên 200.000 người.Tỷ lệ tuyển dụng (số người có việc làm trên tổng dân số trên 15 tuổi) đạt 61,5%, tăng 0,2% so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng ở độ tuổi từ 15 đến 64 đạt 67,1%, tăng 0,1%. Tỷ lệ tuyển dụng ở thanh niên (từ 15 tới 29 tuổi) đạt 44,1%, tăng 0,5%.Trong tháng trước, có tổng cộng 1.097.000 người thất nghiệp, tăng 58.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người thất nghiệp trong tháng 7 là mức cao nhất trong vòng 20 năm qua (xét riêng trong các tháng 7), kể năm 1999 (1.476.000 người).Tỷ lệ thất nghiệp đạt 3,9%, tăng 0,2% so với một năm trước, mức cao nhất trong vòng 19 năm (xét riêng trong các tháng 7), kể từ năm 2000 (4%).