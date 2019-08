Hơn một nửa người dân Hàn Quốc không có thiện cảm với chính quyền Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Theo một kết quả thăm dò ý kiến về nhận thức của người dân liên quan đến thống nhất do Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) tiến hành, có 51,6% người dân trả lời rằng không có thiện cảm với chính quyền Bắc Triều Tiên. Theo kết quả thăm dò tương tự tiến hành vào năm 2017, tỷ lệ này lên tới 88.9%, sau đó đã giảm mạnh xuống còn 35,4% trong năm ngoái, nhưng lại tăng trở lại trong năm nay.Bên cạnh đó, 57,6% người dân nhận định vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ khó giải quyết trong thời gian tới, chỉ có 39,7% đưa ra nhận định tích cực.Liên quan tới tình hình an ninh gần đây, 61,6% người dân trả lời cảm thấy bất an, tăng 8,3% so với kết quả thăm dò năm ngoái.Đánh giá về chính sách với Bắc Triều Tiên của Chính phủ đương nhiệm, 58,7% người dân bày tỏ tán thành, thấp hơn hẳn so với con số là 76,6% trong năm ngoái.63,5% người dân cho rằng thống nhất là điều cần thiết. Xu hướng ủng hộ thống nhất giảm dần so với mức 72,7% năm 2017 và 66% năm 2018. 61,5% cho rằng bài toán hàng đầu để đạt được thống nhất chính là giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, sau đó là xây dựng niềm tin về mặt quân sự, hợp tác kinh tế liên Triều.Kết quả thăm dò được này được KBS ủy thác cho công ty thăm dò ý kiến Research LIM, tiến hành trong vòng năm ngày, từ ngày 1/8 vừa qua, với 1.005 nam nữ trưởng thành trên toàn quốc, theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Kết quả thăm dò có độ tin cậy là 95%, sai số trong khoảng 3,1%.