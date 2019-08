Photo : KBS News

Trong bài phỏng vấn với Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) vào ngày 15/8, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đánh giá tên lửa KN-23, được mệnh danh là "tên lửa Iskander phiên bản Bắc Triều Tiên", có thể tấn công toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và một phần lãnh thổ Nhật Bản. Tất nhiên, tên lửa này cũng có thể đe dọa lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc và Nhật Bản.Cố vấn an ninh Nhà Trắng nêu rõ việc Bắc Triều Tiên liên tiếp phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn là vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Theo ông này, mặc dù vụ phóng thử nghiệm tên lửa KN-23 không vi phạm cam kết của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng đều khiến các bên liên quan "khó chịu".Phát biểu trên của ông Bolton được phân tích là mang hàm ý hối thúc Bắc Triều Tiên kiềm chế các động thái thị uy sức mạnh quân sự, nhưng cũng đồng thời duy trì nhất quán lập trường của Chính phủ Mỹ là tên lửa đạn đạo tầm ngắn của miền Bắc không vi phạm cam kết giữa hai nhà lãnh đạo, qua đó để ngỏ ý định tiếp tục đàm phán.Cố vấn Bolton cho biết sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Bàn Môn Điếm vào hồi cuối tháng 6, hai bên vẫn chưa tiến hành đàm phán thực chất ở cấp chuyên viên. Ông kỳ vọng đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sẽ sớm được khởi động lại.Ông Bolton nhấn mạnh bài toán lớn nhất trong quá trình đàm phán là Bắc Triều Tiên phải đưa ra quyết định chiến lược rõ ràng, cho thấy nước này thực sự từ bỏ vũ khí hạt nhân và các hệ thống vận hành vũ khí.Ông Bolton cũng chỉ ra rằng trong nhiều năm qua, Trung Quốc luôn khẳng định rằng nước này không mong muốn Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Bản thân Bắc Kinh cũng nhận thức rõ rằng vấn đề hạt nhân miền Bắc chỉ mang tới bất ổn cho khu vực Đông Bắc Á, ảnh hướng xấu đến tăng trưởng kinh tế của cả Trung Quốc. Do đó, ông bác bỏ phân tích cho rằng Bắc Kinh làm ngơ trước việc miền Bắc sở hữu vũ khí hạt nhân, có ý đồ phá vỡ thỏa thuận Mỹ-Triều.