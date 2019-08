Mâu thuẫn Hàn-Nhật không ảnh hưởng tới xuất khẩu nông lâm, thủy sản và thực phẩm sang Nhật Bản

Bất chấp quan hệ Hàn-Nhật đang xấu đi sau khi Tokyo áp đặt biện pháp trả đũa kinh tế với Seoul, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm, thuỷ sản và thực phẩm của Hàn Quốc sang Nhật Bản trong tháng 7 vẫn không bị ảnh hưởng lớn.Theo số liệu thống kê sơ bộ về xuất khẩu tháng 7 của Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), trong tháng trước, Hàn Quốc xuất khẩu 100.640 tấn nông lâm, thuỷ sản, thực phẩm sang Nhật Bản, tương đương 211,39 triệu USD. Sản lượng xuất khẩu đã tăng 25,2%, kim ngạch xuất khẩu tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng cộng trong vòng 7 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu nông sản sang Nhật Bản tăng 1,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.Xét theo quốc gia, xuất khẩu sang Nhật Bản chiếm tỷ trọng 22,7%, vượt qua Trung Quốc (16,7%), là "khách hàng" lớn nhất của Hàn Quốc ở lĩnh vực này.Tuy nhiên, trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản 7 tháng đầu năm, sản lượng xuất khẩu các mặt hàng nông sản tươi đạt 54.286 tấn, kim ngạch đạt 156,7 triệu USD, lần lượt giảm 13,4% và 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc cho biết sự sụt giảm này là do đơn giá giảm, hoặc do sản lượng trong nước giảm, không liên quan tới quan hệ Hàn-Nhật.