Doanh thu các mặt hàng thương hiệu lớn Nhật Bản giảm mạnh

Photo : KBS News

Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản đang ngày một lan rộng, khiến lượng tiêu thụ các mặt hàng thương hiệu nổi tiếng từ "xứ sở hoa anh đào" giảm mạnh.Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) đã tiến hành khảo sát về doanh thu qua thẻ tín dụng của các chuỗi cửa hàng thương hiệu lớn của Nhật Bản trong nước. Kết quả là doanh thu trong tuần thứ 4 của tháng 7 của các cửa hàng này đã giảm đi một nửa so với tuần cuối cùng tháng 6. Đặc biệt, doanh thu của chuỗi cửa hàng quần áo thương hiệu Uniqlo giảm mạnh nhất, tới 70% so với một tháng trước.Mặt hàng bia Nhật Bản cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Bia Nhật Bản đã giữ vững vị trí số một trên thị trường bia nhập khẩu vào Hàn Quốc suốt 10 năm qua, nhưng hiện đã rơi xuống vị trí thứ ba. Trong tháng trước, kim ngạch nhập khẩu bia từ Nhật Bản đã giảm tới 45%. Bia Bỉ vươn lên đứng thứ nhất, sau đó là bia Mỹ.Các chuyên gia cho rằng làn sóng tẩy chay Nhật Bản đang ngày một lan rộng hơn trên mạng xã hội, lôi kéo nhiều người dân tự nguyện tham gia. Tuy nhiên, do kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau, nên một số ý kiến lo ngại về những tác dụng phụ không tránh khỏi. Làn sóng tẩy chay hàng hóa Nhật Bản có thể tạo ra hiệu quả là gây sức ép với Tokyo, nhưng mặt khác lại cũng có thể gây thiệt hại cho những tiểu thương Hàn Quốc, kích động tâm lý thù ghét giữa người dân hai nước.