Xuất khẩu và đầu tư tiếp tục xu thế trì trệ

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 16/8 đã công bố báo cáo "Xu hướng kinh tế gần đây" số tháng 8, nhận định các yếu tố bất ổn tới kinh tế trong nước đang ngày càng lan rộng. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới chậm, ngành công nghiệp bán dẫn trì trệ, cộng thêm biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vật liệu của Nhật Bản và mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài.Như vậy, kể từ tháng 4 cho đến nay, Bộ Kế hoạch và tài chính đã liên tiếp sử dụng cụm từ "đình trệ". Đây là lần đầu tiên, Bộ đưa ra nhận định nền kinh tế giậm chân tại chỗ lâu nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện báo cáo này tháng 3 năm 2005.Tuy nhiên, phạm vi nhận định "trì trệ" trong báo cáo mỗi tháng có phần khác biệt đôi chút. Theo báo cáo tháng 4 và tháng 5, những lĩnh vực được nhận định chậm tăng trưởng là khai thác khoáng sản, đầu tư thiết bị và xuất khẩu. Trong khi đó, với báo cáo tháng 6 đến tháng 8, các ngành tăng trưởng trì trệ được giới hạn ở "xuất khẩu và đầu tư".Các chỉ số hoạt động của ngành công nghiệp trong tháng 6 cho thấy sự tăng nhẹ ở lĩnh vực khai thác khoáng sản và đầu tư thiết bị, giảm ở lĩnh dịch vụ, sản xuất và tiêu thụ.Xuất khẩu trong tháng 7 tiếp tục tăng trưởng trì trệ ở lĩnh vực chíp bán dẫn, giảm 11% so với một năm trước, tiếp tục xu thế giảm trong 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 12 năm 2018.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, phản ánh tình hình kinh tế hiện tại của Hàn Quốc, trong tháng 6 cũng giảm 0,1 điểm so với tháng trước và chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,2 điểm.Lượng bán hàng trong nước của tháng 7 cũng giảm 3,7%, doanh thu của các cửa hàng thương mại và siêu thị bán lẻ cũng giảm lần lượt 3,4% và 10,7%. Trong khi đó, doanh thu bán hàng trực tuyến tăng 1,7%, doanh thu thanh toán bằng thẻ nội địa tăng 3,8%. Lượng khách du lịch Trung Quốc cũng tăng 26,9%.Tuyển dụng trong tháng 7 tăng 299.000 người so với một năm trước, tập trung ở ngành dịch vụ. Tỷ lệ thất nghiệp là 3,9%, tăng 0,2%.Chính phủ cho biết sẽ huy động chính sách và tài chính để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư, tiêu thụ, nâng cao tiềm lực kinh tế.