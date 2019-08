Tăng cường quản lý an toàn với lốp xe cũ và pin phế thải nhập khẩu

Chính phủ đã quyết định tăng cường quản lý an toàn đối với việc nhập các nguyên liệu phế thải tái sử dụng như lốp xe, pin.Trong năm ngoái, có khoảng 2,54 triệu tấn vật liệu phế thải tái sử dụng đã được nhập về Hàn Quốc. Trong đó, tro than đá chiếm phần lớn, tiếp đến là pin cũ, lốp xe cũ và nhựa tổng hợp.Lượng nhập khẩu các chất phế thải ngày càng tăng, với quy mô tăng gấp 15 lần so với lượng xuất khẩu.Chính phủ gần đây đã công bố biện pháp siết chặt quy định kiểm tra chất phóng xạ và kim loại nặng đối với tro than đá nhập khẩu từ Nhật Bản. Lần này, Chính phủ đã tiếp tục áp dụng kiểm tra thêm với các vật liệu phế thải tái sử dụng nhập khẩu.Cho đến nay, các nhà nhập khẩu các mặt hàng phế thải nhập từ Nhật Bản và Nga chỉ phải nộp phiếu kiểm tra nhiễm xạ và kim loại nặng theo mỗi quý. Với quy định mới, thời gian nộp báo cáo liên quan đã giảm xuống mỗi tháng một lần.Công tác kiểm tra hiện trường và quản lý sau nhập khẩu đối với các doanh nghiệp nhập khẩu cũng sẽ được tiến hành hàng tháng, thay vì hàng quý như trước đây.Theo đó, các hàng hóa được xác định vượt tiêu chuẩn về nhiễm xạ và kim loại nặng quá mức cho phép, sẽ bị trả lại về nước xuất khẩu ngay lập tức.Chính phủ có kế hoạch thành lập cơ chế thảo luận với các doanh nghiệp liên quan về từng loại chất phế thải, bàn bạc phương án hỗ trợ và mở rộng tái sử dụng các chất phế thải trong nước.